L'attesa è finita: nel 2024 la gamma elettrica di Renault verrà rimpolpata in maniera decisa con tre novità molto attese, a completare la "zona bassa" del listino e dare nuova linfa al piano strategico denominato Renaulution.

Vedremo infatti il tanto atteso debutto delle nuove Renault 5 e Renault 4 elettriche. precedute dal lancio di Scenic, che affiancherà Megane nel segmento delle compatte. Prima ancora assisteremo invece al lancio del SUV-Coupé di taglia media Rafale, che completerà sia la gamma di Austral e quella dei modelli sportivi a ruote alte come Arkana.

Ecco le novità 2024 di Renault:

Renault 4 E-Tech Electric

Non arriverà per prima, anzi, per vederla in commercio bisognerà attendere il 2025, ma entro il 2024 dovremmo conoscerne l'aspetto e le caratteristiche definitive. La nuova Renault 4 sarà una piccola crossover elettrica che condividerà la meccanica con la Renault 5, rappresentandone lo spirito più pratico e "utilitario", in contrapposizione con quello più vivace e cittadino della compatta.

Auto elettriche, il piano del Gruppo Renault fino al 2025

La Renault 4 E-Tech Electric è stata anticipata dalla concept 4EVER, SUV piccolo con notevole altezza da terra e tanti muscoli, sotto i quali si intravede però un design molto accattivante che pullula di omaggi all'antenata, dal frontale al disegno dei montanti e dei fanali posteriori.

Renault 4EVER Trophy Blu Ile de France (2023)

Il modello di serie dovrebbe a grandi linee confermare le caratteristiche delle concept, quindi una lunghezza intorno ai 4,0 metri, una batteria da poco più di 40 kWh e un motore elettrico da 140 CV.

Nome Renault 4 E-Tech Electric Carrozzeria Crossover Motori Elettrico Data di arrivo Fine 2024/2025 (reveal) Prezzi -

Renault 5 E-Tech Electric

Dopo varie concept car e diversi prototipi, nel 2024 vedremo finalmente la versione definitiva della nuova Renault 5 elettrica. Erede della Zoe, si collocherà nel segmento B come alter-ego elettrica della Clio, dunque avrà una lunghezza prossima ai quattro metri e cinque porte.

Uno dei prototipi della nuova Renault 5

La cosa più interessante sarà però il posizionamento sul mercato: grazie all'utilizzo della piattaforma modulare CMF-A e a un attento studio di componenti come batterie, motori, inverter e sospensioni, la nuova Renault 5 elettrica sarà agile e dinamica ma leggera, con costi di produzione contenuti in modo da offrire un prezzo più vicino a quello dei modelli tradizionali.

Nome Renault 5 E-Tech Electric Carrozzeria Berlina 5 porte Motori elettrici Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi -

Renault Scenic E-Tech Electric

Un anno dopo il debutto come concept car al Salone di Parigi, lo scorso settembre la nuova Scenic 100% elettrica ha mostrato la sua forma definitiva al Salone di Monaco 2023. Lunga poco meno di 4,5 metri, con un bagagliaio da quasi 550 litri, si distingue per l'ampio uso di componenti in materiali riciclati.

Renault Scenic E-Tech Electric

In vendita dalla prima vera, offrirà due versioni, una con batteria da 60 kWh e un motore da 160 CV e una con batteria da 87 kWh e 218 CV di potenza. Entrambe avranno la trazione anteriore.

Nome Renault Scenic E-Tech Electric Carrozzeria monovolume/crossover compatto Motori elettrico Data di arrivo Aprile 2024 Prezzi da comunicare

Renault Rafale

L'unica novità non elettrica annunciata per il 2024 è Renault Rafale, SUV-Coupé di taglia media che affianca Austral ed Espace completandone la famiglia. Rafale ha una lunghezza di 4,70 metri, un passo di 2,74 e un bagagliaio da 530 litri.

Renault Rafale 2024

Gli interni sono molto simili a quelli degli altri due modelli, mentre la gamma motori punta più in alto: si parla infatti di unità ibride, tra cui sicuramente ci sarà il nuovo E-Tech da 200 CV, ma per le versioni top si arriverà addirittura a 300 CV. Il sistema di sterzo integrale 4Control abbinato a sospensioni posteriori multilink qui dovrebbe essere di serie sull'intera gamma. Arriverà in primavera.