All'interno del Technocentre di Renault, il grande centro di ricerca e sviluppo che il gruppo francese gestisce vicino a Parigi, c'è una piccola linea di produzione auto chiamata Prototype Build Centre che come spiega bene il nome è destinata alla produzione dei prototipi dei futuri modelli Renault.

Si tratta di un impianto produttivo in miniatura, segreto e altamente tecnologico dove può entrare solamente il personale autorizzato di Renault e dove gli smartphone sono vietati. In queste linee di montaggio sperimentali nascono oggi i primi esemplari della Renault 5, la nuova compatta elettrica che possiamo per la prima volta vedere in forma di scocca nuda.

Un linea di montaggio in miniatura per la Renault 5

Lo scopo di questo mini fabbrica è quello di far sì che la nuova Renault 5 sia pronta per la produzione su larga scala nello stabilimento di Douai, nel nord della Francia, conforme al progetto e rappresentativa del modello di serie che deve rispettare i più elevati standard di qualità.

La nuova Renault 5 nel Prototype Build Centre

In pratica nel Prototype Build Centre, creato nel 1998, viene costruito un numero ridotto di prototipi utilizzando processi di assemblaggio il più vicini possibile a quelli del modello di serie.

Sessanta prototipi di Renault 5 già su strada

I primi muletti (o "muli") della Renault 5 sono stati realizzati qui a partire da ottobre 2021, ma con una forma simile a quella della Clio per poter essere testati in Lapponia nell'ambito del processo di sviluppo e collaudo della nuova piattaforma CMF-B EV. Per la cronaca si tratta della stessa architettura elettrica che verrà utilizzata anche dalle prossime Renault 4, Alpine A290, Nissan Micra e Dacia Sandero.

I prototipi della nuova Renault 5

Dopo i "muli" della Renault 5 arrivano poi i prototipi "vehicle check" che, a differenza dei primi, sono fedeli al design della futura versione di produzione. Questi veicoli, attualmente in fase di produzione, hanno quindi le forme della nuova R5 e con le opportune camuffature vengono guidati sulle strade europee prima di effettuare le regolazioni finali.

Un prototipo della nuova Renault 5 sorpreso su strada dalle foto spia

Al momento sono più di sessanta le Renault 5 prototipo che vengono testati in condizioni estreme (freddo e caldo intenso, terreni montuosi, ecc.) e su lunghe distanze per raccogliere quelle preziose indicazioni che verranno utilizzate per perfezionare il modello di serie e garantirne l'idoneità per i futuri clienti.