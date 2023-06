La Renault Scenic tornerà in Europa come crossover elettrico. La notizia l'avevamo data a febbraio 2022, adesso queste foto spia ci permettono di dargli una prima occhiata.

Il team di ingegneri di Renault ha coperto l'esterno dell'auto con un rivestimento mimetico che, come di consueto, cerca di nascondere l'aspetto della carrozzeria, però già si possono intravedere alcuni dettegli interessanti.

Renault conferma la somiglianza con la Scenic Vision

Renault, lo ricordiamo, ha introdotto il nome Scenic nel 1996. Il modello di prima generazione si è rivelato un successo, con oltre 2,8 milioni di vetture consegnate. Poi nel 2022 la Scenic è andata in pensione, dopo un calo delle vendite (le monovolume hanno perso popolarità in Europa). Adesso torna come crossover per essere più alla moda e, da queste prime foto spia, è evidente che rimane fedele alla concept Renault Scenic Vision che ha debuttato al Salone di Parigi ad ottobre 2022.

La Renault Scenic E-Tech, foto spia dell'anteriore Renault Scenic Vision Concept

La Scenic E-Tech che si vede nelle immagini ha fari sottili che delimitano il cofano. Il montante C è angolato, per evitare che il posteriore appaia troppo squadrato e sopra il finestrino posteriore c'è uno spoiler. Dietro il camuffamento nasconde molti dettagli e i fanali sono appena visibili. Le foto, inoltre, non ci permettono di vedere l'abitacolo, ma ci aspettiamo significativi cambiamenti anche a bordo.

Sarà elettrica

Il gruppo motopropulsore della concept Renault - composto da una batteria da 40 kWh e da una cella a combustibile alimentata a idrogeno verde - è montato su una nuova piattaforma.

Il motore elettrico deriva dalla Megane E-Tech, mentre il pacco batterie (riciclabile e senza minerali rari) sarà prodotto in Francia nella Gigafactory del Centro Electricity dal 2024, anno in cui dovrebbe arrivare, appunto, la nuova Scenic sotto forma di crossover elettrico. Restate connessi per saperne di più.