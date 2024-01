Che le Case auto cinesi abbiano ormai messo gli occhi sul mercato europeo non è certo una novità. Lo vediamo ormai quotidianamente con presentazioni e lanci di nuovi modelli e brand, a volte studiati appositamente per il Vecchio Continente, altre semplicemente adattati per incontrare il favore degli automobilisti occidentali.

Tra la varie novità previste nel corso del 2024 c'è anche l'Omoda 5, SUV compatto del brand cinese appartenente alla galassia Chery, presentato in Cina nel 2021 e in arrivo in Italia nei prossimi mesi, leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale. Al suo fianco potrebbe arrivare un secondo modello - chiamato Omoda 8 - con dimensioni ben più generose. Scopriamo ora tutte le novità Omoda in arrivo nel 2024.

Omoda 5

Omoda 8

Partiamo dalla certezza: l'Omoda 5. Più volte annunciata nel corso degli ultimi anni verrà venduta in Italia nei prossimi mesi con un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. Lunga 4,4 metri sarà disponibile in 2 differenti versioni: benzina ed elettrica, caratterizzate da un design differente per il frontale.

La Omoda 5 benzina è mossa da un 1.6 benzina sovralimentato da 197 CV abbinato alla trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione 7 rapporti, la Omoda 5 elettrica invece monta un elettrico - abbinato all'asse anteriore - da 150 kW (204 CV) alimentato da batterie da 42 o 61 kWh, a seconda dell'allestimento scelto, per un'autonomia massima di 450 CV.

Nome Omoda 5 Carrozzeria SUV 5 porte Motori Benzina - elettrico Data di arrivo Primi mesi 2024 Prezzi Da comunicare

Omoda 8

Se dell'Omoda 5 sappiamo già tutto le informazioni sulla Omoda 8 sono scarse. Praticamente tutto si risolve con dei bozzetti pubblicati qualche tempo fa, a mostrare un SUV di grandi dimensioni (dovrebbe essere lungo 5 metri circa) e forme particolarmente squadrate.

Omoda 8, i bozzetti

Non sappiamo nemmeno quali saranno i motori, anche se la gamma potrebbe essere composta da unità benzina ed elettriche, per offrire differenti scelte agli automobilisti. Mancano anche dettagli sulla presentazione, attesa entro la fine del 2024.