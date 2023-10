Omoda - brand del Gruppo Chery - è uno dei tanti brand cinesi pronti ad affacciarsi in Europa, inizialmente con la Omoda 5, SUV compatto di 4,4 metri mosso da un motore a benzina da 197 CV, al quale si affiancherà poi la versione elettrica. Ma è solo l'inizio.

Nel corso del 2024 infatti potrebbe arrivare un secondo modello battezzato Omoda 8, del quale vi mostriamo oggi le immagini provenienti dall'ufficio brevetti brasiliano. Non sono quindi foto ufficiali e dettagliate, ma bastano per farsi un'idea di come sarà il suo aspetto.

Ammiraglia a ruote alte

Non ci sono ancora dettagli tecnici ma a prima vista la Omoda 8 sembra sensibilmente più grande della Omoda 5, rispetto alla quale presenta una carrozzeria più squadrata, simile per certi versi a quella della Kia EV9, con tetto leggermente spiovente. Le dimensioni però dovrebbero essere ben inferiori rispetto a quelle del SUV coreano (lungo 5 metri). A ben guardare molti aspetti sembrano simili a quelli della Jaecoo 7, altro SUV della galassia Geely lungo circa 4,5 metri e imparentato con la Tiggo 7.

Gli interni della Omoda 8 non vengono mostrati ma potrebbero assomigliare a quelli della Omoda 5, con doppio monitor a dominare la plancia e arredamento estremamente minimal. Sconosciuta anche la gamma motori, per la quale ci aspettiamo la presenza sia di un'unità benzina sia di un powertrain elettrico.

Come detto la data di presentazione è ancora sconosciuta ma con ogni probabilità bisognerà attendere il 2024 per vedere la Omoda 8 dal vivo.

Alla conquista d'Europa

Intanto però la Omoda 5 si appresta a iniziare le vendite. Il sito ufficiale italiano riporta ancora la scritta "in arrivo" sotto le foto delle versioni termica ed elettrica (denominata Omoda 5 EV). I prezzi dovrebbero essere al di sotto dei 30.000 per la versione d'ingresso.