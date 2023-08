La Omoda 5 è ancora poco conosciuta in Italia. Tra qualche mese però ne sentiremo parlare più spesso, anche in televisione o per radio, perché, come sappiamo, sarà venduta qui da noi entro fine anno. Prima con un 1.6 turbo a benzina da 197 CV e poi in versione elettrica. A dicembre 2022 ha ottenuto 5 stelle nei crash test EuroNCAP per l'Europa e ora ha raggiunto lo stesso risultato in Australia all'Australasian New Car Assessment Program (ANCAP).

E' un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un ambizioso obiettivo: farsi conoscere nel mondo. Per ora la Omoda 5 si compra in Cina, Russia, Israele, Sudafrica, Australia, Messico e Indonesia e in sei mesi ha raggiunto le 70.821 unità vendute.

Quanto è sicura la Omoda 5

Il capitolo sicurezza è importante per tutte le auto, se poi sono cinesi lo è ancora di più, soprattutto se il prodotto è del tutto nuovo. L'aver ricevuto 5 stelle in Europa è quindi per Omoda un riconoscimento molto importante, che l'aiuterà a combattere l'eventuale pregiudizio che il Made in China non sia affidabile. Nel corso dei crash test Euro NCAP la Omoda 5 ha ottenuto il massimo dei voti, con una percentuale di protezione per gli occupanti anteriori adulti e per i più piccoli sui sedili posteriori dell'87%.

I risultati dei crash test Euro NCAP della Omoda 5

I risultati ottenuti in Australia sono molto simili: 87% per la protezione degli occupanti adulti, l'88% per la protezione degli occupanti bambini, 68% per la protezione degli utenti della strada vulnerabili e 83% per il Safety Assist.

La Omoda 5 mostrata in anteprima a Wuhu

"Il successo di Omoda 5 nei rigorosi test ANCAP è conseguenza diretta dell’attenzione che la Casa presta alla ricerca incessante dell'eccellenza nella sicurezza", ha detto Tony Liu, vicedirettore generale esecutivo di Chery South Africa, che ha aggiunto: "Come marchio, siamo pienamente impegnati a collaborare con le autorità per la sicurezza stradale e le parti interessate per aumentare la consapevolezza sulle pratiche di sicurezza stradale e promuovere l'adozione di tecnologie di sicurezza avanzate in tutti i mercati in cui siamo presenti".

Due Omoda 5 sono a Napoli

In attesa del debutto in Italia, Omoda 5 sta affrontando l’iter di omologazione nel nostro paese con due esemplari che sono sbarcati nel porto di Napoli a fine luglio.

Le prime Omoda 5 a disposizione saranno offerte con un 1.6 turbo a benzina da 197 CV e 290 Nm abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale. Il consumo medio WLTP dichiarato è di 7,6 l/100 km. Il listino? Per i dettagli è ancora presto, ma continuate a seguirci per saperne di più.