Omoda e Jaecco, i SUV cinesi salpano per l'Italia

Sta per iniziare l’avventura italiana di Omoda 5 e Jaecco 7, i due nuovi SUV del Gruppo Chery. I primi esemplari sono partiti dal porto cinese di Wuhu e arriveranno a Napoli a fine giugno per essere ulteriormente affinati in termini di telaio e taratura degli ADAS.

Previste in concessionaria tra fine 2023 e l’inizio del 2024, Omoda 5 e Jaecco saranno disponibili inizialmente solo con motori a benzina.

Quello che sappiamo sull’Omoda 5

L’Omoda 5 ha un look slanciato e personale e s’inserisce nel cuore del segmento C, con una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,83 m e un’altezza di 1,59 m. Nella sua dotazione sono inclusi vari sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il Lane Departure Warning, mentre a livello di motorizzazione c’è l’abbinamento con un 1.6 turbo a benzina da 197 CV e 290 Nm.

Accoppiata al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale, l’Omoda 5 dichiara un consumo medio WLTP di 7,6 l/100 km e ha ottenuto 5 stelle nei crash test Euro NCAP.

La OMODA 5 mostrata in anteprima a Wuhu

Nel primo trimestre del 2024, è prevista la versione elettrica, che si distinguerà con un design leggermente diverso soprattutto nella parte frontale. Il powertrain è costituito da un motore anteriore da 204 CV e 340 Nm, con una velocità massima di 170 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 7,8 secondi.

Secondo le prime informazioni, ci saranno due tagli di batteria da 41 e 62 kWh capaci di garantire rispettivamente 300 e 450 km di autonomia. Inoltre, a metà 2024 è attesa una variante full hybrid a benzina.

Le prime informazioni sulla Jaecco 7

Più squadrata nelle linee, la Jaecco 7, è lunga 4,5 metri, larga 1,87 m e alta 1,68 m. Anche in questo caso, l’esordio del SUV cinese sarà accompagnato da un 1.6 turbo a benzina da 186 CV e 275 Nm, con un cambio a doppia frizione a 7 rapporti (i consumi dichiarati sono di 7,1 l/100 km).

Jaecco 7

Da inizio 2024, la gamma firmata Chery si amplierà con una versione ibrida plug-in equipaggiata con un 1.5 turbo, anche se potenza e autonomia in elettrico non vengono ancora dichiarate.

Sia per l’Omoda 5 che per la Jaecco 7 non sono ancora stati ufficializzati i prezzi. Per la prima, comunque, si è parlato di un listino intorno ai 35.000 euro, mentre la seconda potrebbe partire da 40.000 euro in virtù delle dimensioni leggermente più grandi.