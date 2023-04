Il brand si chiama Jaecoo - che si legge “geiccù”. Il modello si identifica, invece, con il numero “7”. Per comodità c’è chi la chiama J7 ed è un SUV “medio” con cui il nuovo marchio cinese coniato dal Gruppo Chery si sta preparando a sbarcare in Europa, Italia inclusa.

L’auto è stata presentata in anteprima in occasione dell’ultimo Salone di Shanghai dove abbiamo avuto modo di toccare con mano i primi esemplari del modello atteso in Italia entro il primo semestre del 2024. Con prezzi a partire da 40 mila euro.

SUV innanzitutto

4 metri e 50 di lunghezza, ruote alte e un look squadrato che enfatizza l’imponenza della carrozzeria. I segni particolari della J7 coincidono con le principali ragioni d’acquisto di un SUV. Ma la Jaecoo 7 aggiunge una serie di raffinatezze stilistiche che fanno i verso a modelli ben più blasonati, come le maniglie a scomparsa, le luci Led che disegnano forme ricercate e un fascione posteriore liberamente ispirato alle ultime Range Rover. Fatto che sta che nell’insieme l’auto risulta esteticamente molto equilibrata.

Anche dentro la cura per i rivestimenti e i materiali scelti danno un'impressione premium, con una certa ricercatezza d'insieme che trasmette una piacevole sensazione di qualità, sottolineata soprattutto quando si scelgono gli ambienti chiari.

Gli interni fotografati durante la nostra prova a Wuhu

Benzina e plug-in hybrid

L'auto, come detto, debutterà su diversi mercati del Vecchio Continente. Tra i primi in cui sarà disponibile ci sarà anche quello italiano. La Jaecoo 7 è attesa da noi a dicembre, in concomitanza con la cugina Omoda 5.

Inizialmente arriverà nella versione a benzina e poco dopo - i vertici di Chery dicono già a gennaio 2024 - toccherà alla variante plug-in hybrid.