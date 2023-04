Tanti auguri, Bentley Continental! La lussuosa coupé britannica compie 20 anni e, per celebrare questo importante traguardo, la Casa ha previsto una serie di iniziative speciali.

La prima è la presentazione di una one-off presentata durante il Salone di Shanghai 2023, la quale è stata opportunamente personalizzata dal reparto Mulliner.

Via alla festa

La Continental GT di Shanghai presenta la colorazione Magnetic Dark Grey Metallic e una serie di profili rossi che accentuano la sportività del modello. Unici anche i cerchi in lega da 22” cromati, che nascondono le pinze freno rosse, mentre nell’abitacolo si ripete il contrasto cromatico tra il grigio delle finiture in carbonio, il nero delle modanature piano black e il rosso dei vari inserti su plancia e sedili.

Bentley Continental GT S al Salone di Shanghai

A bordo si trova anche una scritta incisa al laser che identifica questa speciale one-off, mentre sul lato del passeggero si trova un interessante “easter egg” per tutti gli amanti del marchio, ossia due disegni che rappresentano la prima e la terza generazione di Continental GT.

Bentley Continental GT S al Salone di Shanghai

Se non avete avuto modo di vedere dal vivo la Continental GT S, comunque, non c’è da disperarsi. I fan della B alata potranno presto ammirare una collezione di Continental nei due hub che saranno allestiti a Crew, in Inghilterra, e a Ginevra. Inoltre, durante il Goodwood Festival of Speed, il brand inglese festeggerà sia la Continental GT che i 20 anni del motore W12.

Si pensa al domani

Guardando al futuro, entro fine 2023 è in arrivo un corposo restyling per la Continental GT. I primi prototipi sono stati già avvistati negli scorsi mesi, con un disegno dei fari LED leggermente diverso e alcuni nuovi dettagli nell’anteriore. Ci si attendono novità importanti anche in tema di motorizzazioni, con un possibile debutto di una versione ibrida plug-in.

Bentley Continental GT, le foto spia del restyling

In ogni caso, l’abbinamento dovrebbe essere sempre alla trazione integrale e al cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Servirà attendere ancora un po’, invece, per le Bentley elettriche. Il primo modello arriverà nel 2026, con la Casa inglese che punta ad avere una gamma esclusivamente a zero emissioni entro il 2030. Secondo il brand, l’abbandono al motore termico non sarà un dramma, anche perché i futuri modelli a batteria avranno il doppio della potenza rispetto alle classiche W12.