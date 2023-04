Nel mondo delle gare di endurance c'è una corsa globalmente riconosciuta come la più ambita e difficile a livello europeo. Si tratta della 24 ore di Le Mans, che ogni anno, da esattamente un secolo, si disputa sull'omonimo circuito francese. Una competizione rinomata per la sua difficoltà e per l'organizzazione minuziosa necessaria a ogni team per partecipare.

Tra questi quello di Bentley, presente nel paddock fin dal 1923, che nel 2003, 20 anni fa, vinse la sua sesta vittoria con una Bentley Speed 8, precisamente la n.7. Per celebrare questo importante anniversario, la divisione Mulliner ha annunciato una serie di Continental GT e GTC con livrea e allestimento dedicati.

Poche e rare

Si tratta di una collezione che, una volta terminata, sarà composta da 48 esemplari, tra coupé e cabrio, ciascuno dei quali personalizzato in ogni minimo dettaglio. Come l'auto da corsa n.7 protagonista della vittoria del 2003, le auto in edizione limitata saranno verniciate in verde scuro e dotate di una striscia centrale in tinta Moonbeam Racing. Ma non solo.

Bentley Le Mans Collection

All'interno, sul cruscotto, sarà alloggiato il classico display rotante Bentley, tipico delle versioni Speed. Al posto del normale quadrante centrale, però, troverà spazio una piccola teca di vetro con all'interno una valvola del motore dell'esemplare da corsa.

Inoltre, il tipico orologio analogico delle auto di Crewe sarà sostituito da un orologio digitale con funzione di cronometro per onorare i 100 anni dalla prima 24 Ore di Le Mans. Non mancheranno poi altre personalizzazioni per quanto riguarda i rivestimenti e le cuciture.

Bentley Le Mans Collection, gli interni Bentley Le Mans Collection, una delle valvole del motore originale da corsa Bentley Le Mans Collection

Parlando del motore, per concludere, ciascuno dei 48 esemplari personalizzati dalla divisione Mulliner sarà dotato del W12 Biturbo delle versione Speed, lo stesso che abbiamo avuto modo di provare recentemente.

A 20 anni dall'incredibile vittoria di Bentley nel 2003 e a 100 anni dall'inizio della grande storia della 24 ore di Le Mans, queste auto rappresentano una testimonianza importante per tutto il mondo del motorsport.