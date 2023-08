Bentley Motors ha celebrato i 20 anni della Continental GT alla Monterey Car Week. Lo ha fatto presentando una one-off basata sull'ultima GT Speed, un'auto che è stata svelata e subito venduta, segnando una prima assoluta nella storia della gran turismo. Ecco tutti i dettagli.

Un'auto evocativa

La one-off ispirata alla prima Bentley Continental GT di serie prodotta nel 2003 rappresenta l'impegno di Bentley nei confronti del lusso moderno e della tradizione. Per gli esterni i designer hanno scelto il colore Cypress Green, abbinato a interni in pelle Saddle rievocanti il design del modello originale.

I progettisti inoltre hanno scelto di dotare la speciale auto dei pacchetti Blackline, Touring e Styling, con finiture esterne nere lucide, vari dettagli in fibra di carbonio e cerchi in lega sportivi da 22 pollici in colorazione grigio scuro satinato.

Bentley Continental GT Speed 1 of 1

Una storia ventennale

La Bentley Continental GT è sempre stata un emblema nel mondo delle auto di lusso. Presentata nel 2003, ha avuto l'onore e l'onere di portare Bentley nell'età contemporanea, aumentando di dieci volte le vendite rispetto al decennio precedente.

Sotto il cofano della versione originale c'era un motore W12 biturbo da 6,0 litri che erogava 560 CV e 650 Nm di coppia, proprio lo stesso che equipaggia l'ultima Continental GT Speed, seppur con alcune migliorie tecniche apportate nel corso del tempo che hanno permesso alla potenza di raggiungere quota 659 CV e 900 Nm di coppia.

Bentley Continental GT Speed 1 of 1, gli interni

La celebrazione a Pebble Beach dei 20 anni del modello è stata il palcoscenico ideale, secondo la casa, per dare il via al tour globale dell'auto che attraverserà tutti i Continenti in 20 tappe. Un viaggio che, stando a quanto dichiarato dall'azienda, simboleggia il costante impegno per l'innovazione e il lusso nel mondo automobilistico.