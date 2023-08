Fa effetto pensare a un'auto come la leggendaria Bentley Blower, che deve il suo soprannome all'enorme bocca di aspirazione del compressore che alimenta il possente motore da 4,5 litri, e non trovare nulla di tutto questo se non a scopo puramente decorativo.

La replica che la Casa di Crewe ha annunciato recentemente, infatti è elettrica e in scala leggermente ridotta, anche se non la si può certo definire un giocattolo per bambini viste le caratteristiche e, soprattutto, il prezzo.

Fino a 105 km di autonomia e 106.000 euro

Esternamente l'auto è in tutto e per tuto identica alla leggenda stradale e da corsa del 1929, ma rimpicciolita del 15%. Il prezzo è di 90.000 sterline, circa 106.000 euro al cambio attuale.

Per la propulsione è stata scelta una batteria da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 15 kW e promette un'autonomia di circa 65 miglia, intorno ai 105 km, una velocità massima di poco superiore ai 70 km/h. L'alloggiamento del compressore contiene una porta di ricarica per il collegamento a qualsiasi caricabatterie di livello 1 o 2 incorniciata da una griglia a rete e da una cornice del radiatore nichelata come sull'auto originale.

Bentley Blower Junior elettrica

Il telaio in acciaio verniciato monta molle a balestra e ammortizzatori a frizione conformi all'originale ma ovviamente anch'essi ridimensionati. e freni a disco Brembo nascosti nei tamburi anteriori e posteriori per una frenata più efficace. Batterie ed elettronica sono nascoste in un vano sottoscocca, mentre il motore elettrico è montato sull'asse posteriore.

A prima vista, il cruscotto sembra anch'esso una perfetta una replica (ridotta) di quello originale. Tuttavia, l'indicatore della pressione del carburante ora funziona come selettore della modalità di guida.

Bentley Blower Junior elettrica, i comandi

Altri quadri per i fari e gli indicatori di direzione copiano gli interruttori magnetici dall'auto vera mentre l'indicatore di carica della batteria ha l'aspetto dell'amperometro originale. Una presa USB è integrata in un display a doppia funzione con uno schermo di navigazione satellitare Garmin e una videocamera di backup.

Bentley Blower Junior elettrica, gli interni

Un lavoro da specialisti

La Blower Junior è stata realizzata in collaborazione con la divisione Heritage di Bentley dalla specializzata Little Car Company, che ha già realizzato modelli simili di vetture Bugatti e Aston Martin. La prima tiratura è di 99 esemplari proposti come First Edition con tanto di badge sul cofano, sul battitacco, sul cruscotto e targa con il numero di serie inciso.

Bentley Blower Junior elettrica a confronto con l'originale del 1929

Tutte le First Edition saranno verniciate in Blower Green, con telaio, ruote e una bandiera dell'Unione dipinta a mano su entrambi i lati della carrozzeria. La produzione dovrebbe iniziare a metà del 2024.