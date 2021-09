La collaborazione tra Aston Martin e James Bond nasce nel 1964 a partire dal terzo film della mitica saga, in quell'occasione interpretato da Sean Connery, e da allora queste due icone sono indissolubilmente legate nella cultura pop.

Per promuovere l'imminente prima del nuovo film di 007, “No Time To Die”, la Casa inglese ha ricreato il modellino DB5 del 1965 della Corgi con un'auto a grandezza naturale. Il veicolo è attualmente in mostra alla Battersea Power Station di Londra fino al 1 ottobre.

Riproduzione in scala 1:1

L'auto, una DB5 Goldfinger Continuation, si trova all'interno di un'enorme riproduzione della scatola del giocattolo Corgi originale. L’aspetto è identico a quello dello storico modellino dell'auto, tranne per il fatto che questa riproduzione 1:1 è funzionante e guidabile su strada.

La DB5 è una tra le quattro Aston Martin che James Bond utilizzerà nel film No Time To Die, assieme a una classica V8 Vantage, una moderna DBS Super Leggera e l’hypercar Valhalla in arrivo.

A questo proposito il video realizzato dal costruttore britannico per l’uscita della pellicola mette in mostra questi modelli e rivela un aggiornamento delle mitragliatrici anteriori poste dietro i fanali per la DB5.

Replica del modello storico

Aston Martin sta realizzando solo 25 esemplari di DB5 Goldfinger tramite il nuovo programma continuation con cui viene replicato l'esemplare storico del film di 007. Tutte le auto, prodotte nello stabilimento di Newport Pagnell nel Buckimnghamshire, sono disponibili nel colore Silver Birch e hanno versioni simulate dei gadget dell'auto di Bond, comprese le mitragliatrici finte nella parte anteriore.

Chris Corbould, il coordinatore degli effetti speciali di No Time To Die, ha contribuito al progetto per assicurarsi che le auto fossero il più fedeli possibile alla macchina originale guidata da 007.

Non mancheranno gli inseguimenti in auto

L'uscita del film era inizialmente prevista per aprile 2020, ma la pandemia ha fatto sì che lo studio ritardasse la première, prima a novembre 2020 e poi la posticipasse ad aprile 2021. Ora la pellicola arriverà nelle sale il 30 settembre nel Regno Unito e in altri Paesi, tra cui l'Italia.

A giudicare dai trailer, le prime immagini mostrano Bond che tenta di sventare un complotto architettato dall'antagonista interpretato da Rami Malek. Non mancano ovviamente gli scontri a fuoco e le sequenze di inseguimento a bordo dei vari modelli di Aston Martin.