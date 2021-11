Fra i più noti videogiochi di guida per dispositivi mobili c'è sicuramente Real Racing 3, nato nel 2013 come terzo capitolo di una saga Electronic Arts iniziata nel 2009, e tutt'oggi in continuo aggiornamento fra auto nuove ed eventi speciali.

Proprio di uno di questi eventi, il "GameOnix", è protagonista la Bentley Continental GT Speed, gran turismo inglese in configurazione più sportiva, che ne diventa il premio in palio finale (benché a fine evento rimarrà la possibilità di comprarla per tutti). Ecco quindi come vincerla gratis (sia chiaro, solo quella virtuale per "giocare").

Come partecipare

Una volta aperta l'app (e completato il tutorial in caso non lo aveste ancora fatto) si vede la schermata Home, dove è difficile non notare il grande riquadro che ritrae la Bentley Continental GT Speed, insieme alla scadenza dell'evento.

Cliccando sulla grande icona del Championship si apre l'intera lista di eventi speciali disponibili, fra cui quelli settimanali e quelli ufficiali di altri marchi, tutti con premi differenti. Per vincere la Bentley bisogna partecipare a GameOnix, che si trova eventualmente scorrendo a destra nella lista in basso.

Le sfide da vincere

Si apre così la schermata con tutte le sfide da compiere per poter guadagnare la Continental GT Speed, con sotto una barra dei progressi svolti. Si tratta delle ormai celeberrime sfide del gioco, dagli Autovelox alle Coppe vere e proprie, passando per sfide a eliminazione.

La differenza è che, in occasione dell'evento, verrà prestata una Continental GT Speed per poter gareggiare. Auto che comunque andrà modificata e sottoposta a manutenzione - a spese dell'utente, come qualunque altra vettura con cui si corre - per riuscire a dominare nelle sfide.

Una volta completate tutte le sfide e raggiunto il 100% nei progressi, automaticamente verrà regalata la Bentley che si troverà a disposizione nel proprio garage, cliccando sull'apposita icona in alto dal menù.

Da qui i giocatori potranno sbizzarrirsi a modificarla anche esteticamente (se non l'avranno già fatto con quella in prestito), e usarla per correre contro amici o giocatori globali.

Una nota per tutti gli appassionati: se non vi andasse di completare tutte le sfide al 100% entro martedì 23 novembre, o semplicemente non foste riusciti a farlo in tempo, non significa che non potrete mai ottenere la vostra Continental GT Speed: l'auto infatti verrà messa in vendita per tutti i giocatori nei concessionari di Real Racing 3, a partire dalla fine dell'evento.