Da quando le auto si progettano direttamente al computer, è più semplice passare i dati alle aziende di videogame motoristici: se poi il marchio in questione è Bentley, diventa ancora più accattivante realizzare il sogno di guidare una supercar come la Continental GT in gare estreme.

In Dirt 5, il videogame off-road di Codemasters, è disponibile da pochissimo la Bentley Continental GT con diverse livree: trattandosi di un modello virtuale, certamente costi e rischi sono decisamente inferiori rispetto alla vera coupé marchiata Bentley, anche se il divertimento per gli appassionati è assicurato.

Tre livree tra cui la Ice Race di Zell am See

Nel dettaglio, la Bentley Continental GT è inclusa nel Super Size Content Pack di Dirt 5, al debutto il 20 luglio 2021 e progettato per PlayStation, Xbox e PC. L’auto appositamente programmata per le gare rally su fondi sconnessi e ghiaccio, è gratuita per le versioni Year1 e Amplified Edition di Dirt 5, mentre si paga nell’edizione Standard.

Tre le nuove livree disponibili: la principale è sicuramente la GT Ice Race per le gare su ghiaccio, uguale alla vettura che ha corso nel lago ghiacciato austriaco Zell am See nel 2020. Ci sono anche una Art Livery disegnata da Sean Bull Design, e una Livrea Toblerone del gruppo di Codemasters.

635 cavalli virtuali

Come la vettura reale, la Continental GT dispone del W12 da 635 CV in tutte le versioni, con cerchi da 22”: l'insieme rende l’imponente coupé insospettabilmente agile e dal drift facile anche sui terreni impervi di Dirt 5, nonostante il peso riprodotto virtualmente di oltre 2 tonnellate.

Il nuovo pack dispone di 27 nuovi eventi, e di premi speciali collegati a due nuovi Career Sponsor. Le nuove vetture incluse sono tre, di cui la Continental Ice Racer è protagonista anche nella copertina del gioco.