I costruttori cinesi sono ormai a tutti gli effetti arrivati in Europa - Italia compresa - con brand nati nella Repubblica Popolare o altri di origine europea e rivitalizzati, come nel caso di MG, marchio inglese di proprietà del gigante orientale SAIC.

Il 2023 promette però di essere l'anno della vera invasione di nuovi marchi, e dei primi debutti davvero importanti visto che esordiranno autentici colossi come BYD e Chery e l'interessante brand vietnamita Vinfast.

Accento a questi sono attese anche altre novità da parte di costruttori già presenti come Seres e Maxus che allargheranno l'offerta con qualche nuova proposta. Naturalmente sonno tutti modelli 100% elettrici.

Ecco quindi le ultime novità in arrivo nel 2023.

BYD Atto 3

Il gigante cinese BYD (Build Your Destiny) ha già raggiunto il nostro mercato nel settore degli autobus e si prepara a lanciare la sua prima auto: si chiama Atto 3 e ha le forme di un SUV compatto. Dovrebbe essere affiancata da un altro SUV, dalle dimensioni maggiori, chiamato Tang ma per il quale la data di debutto non è ancora stata definita.

BYD Atto 3

Tornando alla BYD Atto 3 ha una lunghezza di 4,46 metri un motore elettrico anteriore da 204 CV alimentato da una "Blade Battery" da 60,48 kW, per un'autonomia dichiarata di 420 km. La dotazione di serie include un sistema di riscaldamento con pompa di calore.

Nome BYD Atto 3 Carrozzeria SUV Motori Elettrico Data di arrivo Metà 2023 Prezzi Da comunicare

Chery Omoda 5

Il colosso cinese Chery finora era conosciuto dai più informati per alcune collaborazioni con Fiat per il mercato interno e per essere base tecnica per alcuni dei modelli DR. Ora ha scelto di sbarcare ufficialmente in Europa, partendo da Italia e Spagna, con un SUV elettrico in arrivo nella seconda metà dell'anno.

Chery Omoda 5 2022

Il modello in questione è il Chery Omoda 5, SUV compatto lungo 4,40 metri venduto in patria anche con motori a benzina o ibridi e giudicato dall'Euro NCAP con 5 stelle, il massimo dei voti. Opzioni che, stando alle anticipazioni, potrebbero essere offerte anche in Europa ma non in Italia, dove il SUV cinese verrà commercializzato unicamente con un motore elettrico da 204 CV.

Nome Chery Omoda 5 Carrozzeria SUV Motori Elettrico Data di arrivo Fine 2023 Prezzi Da comunicare

Maxus Mifa 9

Il marchio Maxus è già presente in Italia, importato e distribuito dal Gruppo Koelliker, con due furgoni elettrici. A loro dovrebbe aggiungersi più avanti anche un pick-up. Mifa 9 è invece un modello destinati al trasporto passeggeri, che mira a conquistare specialmente il mercato degli NCC.

Maxus MiFa 9

La sua prima apparizione è avvenuta in occasione dell'IAA Transportation di Hannover lo scorso autunno. Lungo circa 5,3 metri, con sette/otto posti e interni comodi e curati, ha una batteria da 90 kWh, un motore anteriore da 245 CV e un'autonomia di 440 km. Il prezzo di partenza dovrebbe assestarsi sotto i 70.000 euro. Nome Maxus Mifa 9 Carrozzeria MPV Motori Elettrico Data di arrivo Fine 2023 Prezzi Da comunicare

Seres 5

Già presente sul nostro mercato con la Seres 3, importata e distribuita ancora dal Gruppo Koelliker, Seres ha presentato pochi giorni fa a Bruxelles la versione europea del modello Seres 5, un altro SUV, di taglia media, che annuncia molte caratteristiche di rilievo e che farà parte delle novità auto 2023. Iniziando avanzato infotaiment con schermo centrale da ben 15,6 pollici, quadro da 12,3 pollici più head-up display.

Seres 5

L'altra rivoluzione riguarda la batteria: propone infatti tre varianti, una con un pack al litio da 80 kWh e varianti a due o quattro ruote motrici da 500-530 km con una ricarica, e una al top con una innovativa batteria allo stato semi-solido da 90 kWh. Questa alimenta un motori da ben 580 CV e 960 Nm di coppia massima complessiva. I prezzi vano da 63.900 a 74.900 euro, lancio da confermare.

Nome Seres 5 Carrozzeria Coupé Motori Elettrici Data di arrivo Metà 2023 (da confermare) Prezzi Da 63.900 a 74.900 (indicativi)

Vinfast VF 8 e VF 9

VinFast è un emergente marchio vietnamita fondato nel 2017 ed è già presente su mercati come Francia, Germania e Olanda con due SUV elettrici disegnati da Pininfarina. Il primo, battezzato VF 8, è un cinque posti a trazione integrale lungo 4,75 metri, ha due motori e potenza massima dichiarata superiore ai 400 CV mentre l'autonomia è prossima ai 500 km. Il prezzo, nei Paesi in cui è già ordinabile, si aggira sui 62.000 euro, ma si può avere anche a 46.000 più l'affitto delle batterie.

Vinfast VF 8 VinFast VF 9

Il secondo modello, VF 9, è derivato dal concept VF e36, simile al VF 8 ma più grande e spazioso: è lungo 5,21 metri e offre interni a sei o sette posti, la stessa potenza dichiarata di oltre 400 CV ma batterie più capaci che sfiorano i 600 km di percorrenza dichiarata nel misto. Il suo listino parte da circa 82.000 euro, 63.000 con batterie in affitto