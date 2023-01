La nuova Lynk & Co è in arrivo e abbandonerà del tutto il motore termico. Sull’onda del successo della 01, il marchio cinese nell’orbita del gruppo Geely si prepara a una nuova offensiva in Europa col debutto di un modello completamente elettrificato e proposto sempre in abbonamento mensile.

A svelare qualche dettaglio di questa nuova Lynk & Co è stato Alain Visser, ceo del brand, in un’intervista ad Automotive News Europe.

Formula consolidata (anche per il Regno Unito)

L’intenzione della Casa è di confermare il listino attuale con un solo modello nella gamma, abbonamento mensile fisso e pochi optional disponibili. È stato questo uno dei segreti del successo di Lynk & Co che ha venduto 28.000 01 nel 2022, con Olanda e Italia primi mercati in assoluto in tutto il Continente.

Lynk & Co 01, la versione europea

Il nuovo SUV elettrico andrà a sostituire del tutto la 01 nel 2024 e si baserà sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), l’architettura del gruppo Geely già impiegata per la smart #1 e che sarà alla base del SUV compatto di Volvo e delle cinesi Zeekr 001 e 009 (anch’esse in arrivo in Europa entro l’anno).

Questo nuovo modello potrebbe ricevere aggiornamenti futuri per implementare nuove funzioni di guida (come già promesso per la #1) e dovrebbe rappresentare il biglietto da visita di Lynk & Co per il Regno Unito.

Proprio nel 2024, infatti, la Casa prevede di sconfinare oltre La Manica, dove punta a replicare i numeri visti per Olanda e Italia. Sempre dal 2024, nelle previsioni di Visser, Lynk & Co raggiungerà il pareggio di bilancio e inizierà a trarre profitti, a quattro anni di distanza dal suo debutto in Europa.