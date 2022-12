Nel 2022 sono state presentate o lanciate 131 auto nuove. Il conteggio non tiene conto di modelli rimarchiati, restyling e concept, ma include tutte le auto di serie presentate al pubblico in tutto il mondo: dall'Europa alle Americhe, passando per Cina, Giappone, Corea, India, Sud-est asiatico e Russia.

La cosa più interessante di questo bilancio è che le nuove auto prodotte da costruttori cinesi rappresentano il 47% del totale.

Il calcolo dal 1° gennaio 2022 indica che dalla Cina sono arrivati 62 nuovi modelli, con una media di 5 novità al mese. SAIC è il costruttore che ha immesso più novità sul mercato, con 10 nuovi modelli diversi. A seguire ci sono Geely con 8 modelli e Great Wall con 6 debutti.

Toyota in testa

Toyota è il gruppo che ha svelato più novità nel 2022. L'azienda giapponese ha infatti lanciato 11 nuovi modelli che includono 4 SUV, 3 berline a quattro porte, 3 MPV e 1 city car. È lo stesso numero di auto nuove lanciate da Toyota nel 2021, sempre con i marchi Toyota, Lexus e Daihatsu.

Seconda è SAIC con un totale di 10 nuovi modelli suddivisi tra 6 SUV, 2 berline quattro porte, 1 hatchback a cinque porte e 1 MPV. Anche General Motors è a quota 10, grazie ai brand Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC. A seguire c'è Honda con 8 nuove auto che includono, tra le altre, le nuove generazioni di Accord, CR-V, e Pilot.

Stellantis è il gruppo europeo col più alto numero di debutti, con Alfa Romeo Tonale, Citroen C4 X, Fiat Fastback, Jeep Avenger, Maserati Grecale e Peugeot 408 (la nuova Maserati Granturismo è esclusa perché non sono stati svelati gli interni). Anche Volkswagen ha totalizzato 6 presentazioni contando un'Audi per la Cina, la Skoda Enyaq Coupé, 2 Volkswagen per la Cina e le nuove Amarok e ID.Buzz. Più indietro troviamo BMW e Mercedes con 4 novità ciascuna e poi Suzuki, Ford e Hyundai-Kia a quota 3.

67 sono SUV

Come previsto, i SUV hanno continuato a dominare la lista dei debutti, raggiungendo una quota del 51% delle nuove auto svelate nel 2022. In questa classifica prevalgono costruttori come SAIC, Geely, Hond e Stellantis.

Più staccate sono le nuove sedan, le berline a quattro porte che sopravvivono soprattutto grazie alla domanda del mercato cinese. In tutto sono state 23 le sedan presentate nel 2022 e di queste 12 sono disponibili solo in Cina.

Un po' a sorpresa sono stati 16 i nuovi MPV del 2022 e questo nonostante i cali di vendite di monovolume e multispazio in Europa e Nord America. Come per le sedan, metà di questi nuovi modelli non lasceranno il mercato cinese.

A chiudere le statistiche ci sono poi 8 nuove city car, 7 pick-up, 6 berline a cinque porte e 4 sportive che comprendono nuova Ford Mustang, GAC Aion Hyper SSR, Pagani Utopia e Rolls-Royce Spectre.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.