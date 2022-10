Il 2035 è un anno molto importante per il settore auto. Come abbiamo già scritto più volte, è l'anno della rivoluzione, quello in cui - salvo ripensamenti dell'Europa - le auto a combustione diranno addio alle concessionarie.

Ora Stellantis "vuole giocare da leader e anticipare il target del 2035 al 2030", a dirlo è stato Davide Mele, senior vice president Corporate affairs di Stellantis Italia, nel corso di un'intervista rilasciata all'ANSA durante una tavola rotonda sulla transizione ecologica, nell'ambito del congresso nazionale della Uilm (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici).

Prima del tempo

Secondo il manager, in questo particolare periodo storico, anticipare i tempi della transizione all'elettrico potrebbe essere premiante dal punto di vista economico. Secondo il rappresentante del Gruppo, oggi ci sarebbero pochi motivi per investire sulla tecnologia Euro 7, già destinata a morire ancor prima di nascere.

Il Gruppo Stellantis, a tal proposito, avrebbe già pronto un piano "alternativo" per andare dritti al sodo sui powertrain a zero emissioni, investendo una quantità adeguata di fondi.

In particolare Mele ha detto:

Stellantis ha identificato un piano che abbraccia l'elettrico in maniera completa, vuole giocare da leader e anticipare il target del 2035 al 2030. Vuole giocare la sfida da vincitori, costruendo un'auto pulita, sicura, connessa e accessibile. I costi di questa trasformazione tecnologica sono elevati, il 50% in più a parità di segmento, e per affrontare questa sfida vengono richiesti enormi investimenti.

La richiesta del Gruppo all'Europa sarebbe quella di rivedere la norma, per permettere un adeguamento degli attuali motori in maniera più leggera rispetto a quanto preventivato e concentrare gli sforzi sullo sviluppo dei motori a zero emissioni.