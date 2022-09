Chery prosegue la sua espansione sia in termini di mercati che di modelli. Il marchio cinese è già entrato in Russia ed inizierà le prime consegne anche in Europa nel corso del 2023, ma il brand sta già guardando al futuro.

Durante il Technology Day tenutosi a Wuhu, in Cina, Chery ha presentato l’innovativo concept Gene.

Il SUV che apre un nuovo capitolo

Per Chery, la Gene non è solo un prototipo, ma è anche il nome scelto per un sotto marchio dedicato ai modelli più tecnologicamente avanzati ed esclusivi della Casa. Effettivamente, il concept rappresenta al meglio lo spirito di questa nuova gamma, con un look che sembra uscito da un film di fantascienza.

Lungo 5 metri, largo 2 m e alto 1,75 m, la Gene ha un aspetto tanto retrò quanto orientato al futuro, con forme squadrate intervallate da superfici curve e da fari a sviluppo orizzontale che occupano tutta l’ampiezza dell’auto. Oltre ad un sofisticato sistema aerodinamico anteriore, è presente un pannello solare sul tetto per incrementare l’autonomia.

La tecnologia di bordo è altrettanto avanzata, a partire dal display Galaxy Ecosystem da 27”. La Chery mette a disposizione due droni che possono essere sincronizzati alla vettura per dare un’esperienza ancora più futuristica ai quattro passeggeri.

Inoltre, il SUV (la cui potenza e autonomia non sono state dichiarate ufficialmente) è a guida autonoma. Attivando la modalità Meta, infatti, il volante “sparisce” dentro la plancia e l’intelligenza artificiale prende completamente il controllo del veicolo.

Il marchio non ha specificato ufficialmente se la Gene verrà tradotta in un modello di serie, ma alcuni rumors parlano di un possibile lancio sul mercato nel corso del 2025.

In generale, Chery punterà tantissimo su modelli hi-tech, con un piano d’investimenti da 100 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni per ricerca e sviluppo.