Arriva dalla Cina la Seres 5, un SUV premium medio 100% elettrico che fa il suo debutto europeo al Salone di Bruxelles, in programma dal 14 al 22 gennaio. Si tratta di un'auto interessante che, almeno sulla carta, ha nel mirino alcune tra le elettriche a ruote alte più celebri del momento, come la Tesla Model Y.

Disponibile in tre versioni, anche a trazione integrale, è stata testata per l'equivalente di 5 milioni di km e porta su strada un nuovo tipo di batteria allo stato semi-solido da 90 kWh. I prezzi partono da 63.900 euro per la versione a due ruote motrici.

Filante e aerodinamica

Il design della Seres 5 si ispira ad alcuni dei più celebri modelli a zero emissioni - ma non solo - attualmente in commercio. Il primo dettaglio che spicca sul frontale sono i gruppi ottici full-LED con firma luminosa sviluppata sia orizzontalmente che verticalmente, posizionati intorno a un paraurti completamente chiuso per massimizzare l'efficienza aerodinamica.

Poco sotto trova posto una piccola griglia di raffreddamento per alcuni sistemi di bordo, sulla quale è inglobato il radar per gli ormai tradizionali sistemi di assistenza alla guida.

Seres 5

Guardandola di profilo, l'elemento che subito colpisce a primo impatto è la portiera posteriore, realizzata, come tutto il resto dell'auto, con linee molto filanti che si chiudono verso l'alto in un terzo finestrino di ridotte dimensioni.

Passando dietro, ai lati del portellone trovano posto due fanali a LED a sviluppo orizzontale, congiunti al centro da una striscia sempre a LED che corre lungo tutto il portellone, anche in questo caso un elemento utile a incontrare i gusti del pubblico europeo.

Vista dal vivo al Salone di Bruxelles

Interni tecnologici

La vera tecnologia della Seres 5, oltre che nel rivoluzionario pacco batterie di cui parleremo più avanti, è concentrata nell'abitacolo. Partendo con il sistema di infotainment, è composto da tre schermi diversi. Il centrale è grande 15,6 pollici e ingloba al suo interno tutte le più importanti informazioni di navigazione e di intrattenimento dei passeggeri.

Davanti al guidatore si trova un secondo schermo, leggermente più piccolo, da 12,3 pollici che ha funzione di computer di bordo e ingloba tutte le informazioni utili al guidatore durante la marcia. Quest'ultimo è, infine, affiancato da un grande head-up display posto al di sopra, sul quale si possono visualizzare altre informazioni "accessorie" durante la guida, per non distrarsi.

Seres 5

Vasta è, infine, la scelta per le colorazioni degli interni in pelle, in 5 tinte diverse. A proposito di sedili, quelli anteriori sono dotati di memorie e possono essere regolati in 12 posizioni diverse e possono essere raffrescati o riscaldati.

Fa tanta strada

La Seres 5, come anticipato, è disponibile in tre diverse versioni e con due tipi di batterie. La versione base, dal costo di 63.900 euro, è quella a due ruote motrici. Ha un pacco batterie "tradizionale" al litio ferro fosfato da 80 kWh e può percorrere fino a 500 km con una sola carica, secondo il ciclo omologativo WLTP.

Al di sopra si posiziona la versione intermedia, la prima a trazione integrale offerta al costo base di 67.900 euro e in grado di percorrere con una sola carica, sempre secondo il ciclo omologativo WLTP, 530 km.

Seres 5

In cima alla gamma, infine, si posiziona la versione Flasgship, la più potente con ben 960 Nm di coppia e potenza di picco di 430 kW e in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi. Dotata anche in questo caso di trazione integrale, ma con batteria da 90 kWh allo stato semi-solido, è offerta al prezzo base di 74.900 euro.

I prezzi e le disponibilità per l'Italia non sono ancora stati comunicati. Per saperne di più bisognerà attendere il corso del nuovo anno.