Il marchio Abarth ha esordito nel mondo dell'elettrico firmando una variante più spinta e veloce della 500e, ma come hanno più volte accennato i responsabili del brand, lo Scorpione apparirà sulle calandre di diversi altri modelli, sebbene tutti relativamente piccoli.

Nel 2024 non sono per ora annunciati lanci, ma dovremmo vedere almeno un'anteprima delle successive novità in arrivo per l'anno seguente, prima tra tutti quella basata sulla nuova 600e. Dopodiché dovrebbe arrivarne anche una allestita sulla prossima Panda elettrica, e in futuro non è del tutto escluso che persino la nuova Lancia Ypsilon diventi oggetto di una "abarthizzazione".

Ecco dunque cosa ci potrebbe mostrare Abarth nel 2024:

Abarth 600e

La piccola crossover è al momento la prima novità ufficiale, in quanto l'inizio del suo sviluppo è stato confermato dal ceo di entrambi i brand (Fiat e Abarth) Olivier Francois. Il lancio è indicato per il 2025, ma ci aspettiamo che la Casa rilascia qualche immagine e qualche informazione nell'arco di un 2024 che altrimenti rischia di essere un anno vuoto.

Fiat 600e

La 600e Fiat ha un motore elettrico anteriore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, ma si presume che, osservando quanto fatto con la 500, si possano arrivare a toccare i 200 CV mantenendo la stessa batteria. Tuttavia, non è da escludere anche una soluzione a doppio motore e trazione integrale. Quasi certa, invece, la presenza del simulatore di sound.

Nome Abarth 600e Carrozzeria Crossover Motore Elettrico Data di arrivo 2025 (possibile anteprima nel 2024) Prezzo circa 50.000 euro (stima)

Abarth Pandae

La nuova piccola elettrica di Fiat, sviluppo dei concetti anticipati dalla concept car Centoventi, arriverà nel 2024, quindi anche nel suo caso la variante Abarth non si vedrà tanto in fretta. Tuttavia, non è da escludersi che si decida di offrire qualche anticipazione per dare, magari, più enfasi al lancio.