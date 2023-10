Le piccole city car stanno scomparendo dai listini. Poco redditizie per le Case auto, in realtà i modelli ultracompatti rappresentano da sempre un segmento importante per rendere più accessibile la mobilità a tantissimi europei. Da questo punto di vista, la transizione all’elettrico dà l’opportunità di riscoprire le auto da città sia in termini di sostenibilità sia – sempre – di accessibilità economica.

Questa premessa per dire che uno dei modelli più interessanti dei prossimi anni potrebbe essere proprio la Hyundai Casper. Già annunciata dal marchio coreano, potrebbe rappresentare la porta d’ingresso per tanti automobilisti al mondo delle auto “green”.

Piccola e con personalità

Il nostro render esclusivo si basa sulla Casper già esistente, che è commercializzata in alcuni mercati nel mondo solamente con motore termico. Per approdare in Europa, però, la piccola Hyundai – basata sulla piattaforma K1 – si convertirà all’elettrico, puntando su un aspetto sempre personale, dimensioni a prova di città, ridotti costi produttivi e quindi anche prezzi invitanti.

Hyundai Casper elettrica, il render di Motor1.com

Questa vettura di segmento A dovrebbe essere lunga non più di 3,7 metri e avere una larghezza intorno agli 1,7 m, per essere più agile in città anche nelle fasi di parcheggio. Per avere un’idea degli interni e delle motorizzazioni – ancora non ufficializzate dalla Casa – potrebbe essere utile dare uno sguardo alla Kia Ray EV che però si basa sulla vecchia piattaforma SA di Hyundai-Kia.

Oltre 200 km di autonomia

Sì, perché la “cugina” della Casper è venduta come elettrica già da un po’ di tempo, soprattutto nel mercato coreano. Di recente, è stato presentato un restyling che prevede una batteria LFP della CATL da 35,2 kWh, che ha preso il posto della versione precedente da soli 16,4 kWh.

Kia Ray EV

La “nuova” Ray può percorrere 205 km (prima erano 138 km) e sviluppa 86 CV (contro 67 CV). Può passare dal 10 all’80% di carica in circa 40 minuti connettendosi ad una colonnina DC da 150 kW ed è venduta in Corea del Sud all’equivalente di 19.000 euro.

Hyundai Casper EV, le prime foto spia

Saranno queste le caratteristiche della Casper? Non resta che attendere il 2024, anno del possibile debutto della “baby Hyundai”, il cui prezzo di listino potrebbe partire proprio intorno ai 20.000 euro.