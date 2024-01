Rinnovata e completata la gamma delle utilitarie e delle compatte, anche elettriche, Opel si prepara a fare lo stesso con SUV e crossover che saranno il focus del 2024. La Casa infatti, nell'arco dei prossimi 12 mesi svelerà le nuove generazioni dei due modelli che hanno inaugurato il suo nuovo corso negli anni del passaggio da GM a PSA, poi confluita in Stellantis, vale a dire Crossland e Grandland.

La Casa del fulmine, che nel frattempo sta seguendo la commercializzazione della versione rinnovata della Corsa, prepara grandi novità per i due modelli che si affiancheranno alla Mokka.

Ecco, quindi, le principali novità Opel per il 2023:

Opel Corsa 2023

Il facelift del 2024 ha allineato il design dell'Opel Corsa al nuovo look di famiglia, introducendo il frontale con Vizor e aggiornando anche gli interni. Presentata a maggio e ordinabile da ottobre, la versione aggiornata ha già iniziato a raggiungere le concessionarie e i primi clienti.

Opel Corsa restyling 2023

La gamma della Opel Corsa 2023 offre un solo benzina classico, 1.2 da 75 CV, e il nuovo 1.2 mild hybrid da 100 CV con cambio manuale o automatico. Novità anche per la variante elettrica Corsa-e, che mantiene il motore da 136 CV e la batteria da 50 kWh (385 km di autonomia) ma ci affianca una nuova versione da 156 CV con batteria maggiorata a 51 kWh e oltre 400 km di autonomia.

Nome Opel Corsa e Corsa-e Carrozzeria berlina 5 porte Motori benzina ed elettrici Data di arrivo Già in commercio da fine 2023 Prezzi da 20.750 a 38.650 euro

Opel Crossland 2024

Prima ad arrivare, la crossover è anche l'unica di cui si siano visti già prototipi abbastanza "scoperti" da far intuire bene corporatura e misure. La Opel Crossland 2024 sarà decisamente più grande della precedente, con forme più solide, quasi da multispazio, e volumi interni molto generosi.

Opel Crossland 2024, il nostro render esclusivo

Secondo le indiscrezioni, la gamma dovrebbe in un primo momento mantenere ancora la doppia offerta, ossia proporre sia motori tradizionali, ma elettrificati, sia varianti elettriche. Per i primi probabili i nuovi 1.2 Turbo mild hybrid fino a 130 CV, per il secondo è possibile che venga adottato lo stesso powertrain della Mokka-e, con motore da 156 CV e batteria da 54 kWh che permette circa 400 km di autonomia.

Nome Opel Crossland Carrozzeria crossover compatto 5p Motori benzina elettrificati, elettrici Data di arrivo Primavera 2024 (presentazione) Prezzi -

Opel Grandland

Sull'erede del SUV compatto Opel Grandland si sa finora molto poco e oltretutto non ci sono stati avvistamenti di prototipi mascherati riconducibili a questo modello. Anche in questo caso le indiscrezioni parlano di un deciso cambiamento sia nello stile sia nella taglia, che dovrebbe crescere in maniera decisa e fare di questo modello la nuova ammiraglia del brand, in attesa della nuova Manta, prodotta a Melfi a partire dal 2025 e basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis.

La nuova Opel Grandland utilizzerà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, portata al debutto dalla nuova Peugeot 3008 e nata per ospitare motorizzazioni sia termiche sia 100% elettriche, ma non è specificato se il modello Opel offrirà entrambe le opzioni o se debutterà come elettrico puro. Verrà prodotta nello stabilimento tedesco di Eisenach.