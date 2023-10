Presentata a maggio la Opel Corsa 2023 si appresta ad arrivare nelle concessionarie italiane con prezzi a partire da 19.450 euro, relativi alla versione entry level mossa dal 1.2 benzina aspirato da 75 CV.

Rinnovata nello stile e nella tecnologia la piccola tedesca rimane invariata nella meccanica - la piattaforma è la CMP della versione precedente e di altri modelli del Gruppo Stellantis - e nelle dimensioni, con lunghezza di 4,06 metri e bagagliaio da 309 litri.

Opel Corsa 2023, prezzi e allestimenti

Come detto i prezzi della Opel Corsa 2023 partono dai 19.450 euro della versione base, che di serie offre cerchi in acciaio da 19", luci anteriori LED, sensori di parcheggio posteriori, climatizzaotre manuale, monitor centrale da 5", sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, rilevatore di stanchezza, limitatore di velocità, frenata automatica di emergenza e lane keep assit. La versione elettrica (a partire da 36.500 euro) aggiunge cerchi in lega da 16", caricatore monofase da 7,4 kW, cavo di ricarica trifase da 22 kW, climatizzatore automatico, sistema keyless, strumentazione digitale da 7" e monitor centrale con stessa diagonale.

Opel Corsa 2023, il 3/4 anteriore

La Opel Corsa GS parte invece da 20.950 euro, ancora una volta con il 1.2 aspirato da 75 CV e con dotazione più ricca che comprende cerchi in lega bicolore da 16", tetto nero, monitor centrale da 10", strumentazione digitale da 7" e telecamera posteriore. Per quanto riguarda la Corsa 100% elettrica in allestimento GS (da 37.500 euro) i contenuti sono gli stessi della Corsa base.

Opel Corsa 2023, gli interni

Al top della gamma si posiziona la Opel Corsa Ultimate (da 25.250 euro) per la quale non è previsto il motore aspirato. Di serie ci sono cerchi in lega da 17", luci matrix LED, vetri posteriori oscurati, sedili anteriori massaggianti in Alcantara, sistema keyless, cruise control adattivo, caricatore wireless per lo smartphone, climatizzatore automatico monozona e sistema Park&Go. Nessuna novità invece per la versione elettrica.

Opel Corsa 2023, la tabella dei prezzi

Allestimento Motore Potenza Trasmissione Prezzo Opel Corsa 1.2 benzina aspirato 75 CV Manuale 5 marce 19.450 euro Opel Corsa 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Manuale 6 marce 20.750 euro Opel Corsa 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Automatico 8 rapporti 22.250 euro Opel Corsa Elettrica 136 CV Monomarcia 36.500 euro Opel Corsa GS 1.2 benzina aspirato 75 CV Manuale 5 marce 20.950 euro Opel Corsa GS 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Manuale 6 marce 22.250 euro Opel Corsa GS 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Automatico 8 rapporti 23.750 euro Opel Corsa GS Elettrica 136 CV Monomarcia 37.500 euro Opel Corsa GS Elettrica 156 CV 38.650 euro Opel Corsa Ultimate 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Manuale 6 marce 25.250 euro Opel Corsa Ultimate 1.2 benzina mild hybrid 100 CV Automatico 8 rapporti 25.780 euro

Opel Corsa 2023, i motori

La gamma motori della Opel Corsa prevede unità benzina ed elettriche. La Corsa a benzina è disponibile con il 1.2 in versione aspirata da 75 CV e turbo (con tecnologia mild hybrid a 48 V) da 100 CV.

Opel Corsa, il 3/4 posteriore

La Corsa elettrica vede invece per la prima volta una doppia scelta: da una parte la conferma del motore da 136 CV con batterie da 50 kWh e 356 km di autonomia, dall'altra il nuovo powertrain composto dall'elettrico da 156 CV e batterie da 51 kWh, per 402 km di autonomia dichiarata.

