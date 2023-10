Avete mai provato a viaggiare di notte con i fari abbaglianti sempre accesi e affidarvi ai nuovi sistemi di luci a matrice di LED adattivi per non abbagliare nessuno di quelli che incontrate sulla vostra strada?

È un'esperienza interessante che rende la guida notturna più sicura e rilassante e che dimostra in maniera "lampante" l'evoluzione tecnologica proposta dalle auto moderne in fatto di ausili alla guida.

Anche in questo campo a guidare l'evoluzione sono i più famosi marchi premium, ma c'è chi, come Opel ha deciso di "democratizzare" la tecnologia LED Matrix proponendo sulla nuova Corsa un'evoluzione dei fari Intelli-Lux. Scopriamo come sono fatti e come funzionano.

14 LED, adattivi e antiabbagliamento

La nuova Opel Corsa, tra i diversi sistemi di assistenza proposti nei diversi allestimenti, ripropone infatti anche i fari Intelli-Lux LED Matrix (versioni Ultimate e GS), ma con il restyling 2023 hanno ora 14 LED (7 per lato).

I fari Intelli-Lux LED Matrix della nuova Opel Corsa

In pratica fuori dalla città è possibile attivare i fari abbaglianti della Opel Corsa per vedere attivarsi in maniera adattiva i 14 LED controllati singolarmente da una telecamera anteriore ad alta risoluzione.

Il sistema antiabbagliamento dei fari Intelli-Lux LED Matrix

Questo significa che il fascio luminoso degli abbaglianti viene adattato in maniera automatica e continua al traffico e all'ambiente circostante, in modo che le auto che precedono o sopraggiungono non siano abbagliate, ma tutta la luce vada a segnaletica, ostacoli o animali, oltre che sulla strada quando libera.

Nuova Opel Corsa

I fari Intelli-Lux LED Matrix sono di serie sull'allestimento top di gamma della Opel Corsa, l'Ultimate e sono invece parte del Tech Pack GS da 750 euro sulla GS.

Le poche altre "utilitarie" coi fari LED Matrix

Sono davvero poche le altre auto di segmento B a proporre i fari a matrice di LED. Quelle auto che un tempo chiamavamo "utilitarie" e che oggi sono sempre più simili alle vetture di segmento superiore per dotazioni e tecnologie sfoggiano ancora in rari casi i LED Matrix.

Toyota Yaris Cross Opel Mokka Volkswagen Polo GTI

Tra queste citiamo la Toyota Yaris Cross (Lounge e Adventure) con l'aggiunta di Tech Pack, la Opel Mokka Ultimate con l'opzione del Park&Go Premium Pack, così come la Volkswagen Polo che offre di serie i LED Matrix IQ.LIGHT sugli allestimenti Style e GTI e a pagamento sugli altri.