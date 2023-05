Iniezione di stile e di efficienza per l’Opel Corsa. A distanza di quattro anni dal lancio, la Casa tedesca presenta il restyling della sua compatta di riferimento, adeguando il look ai modelli più recenti della gamma.

Oltre alle novità di design, comunque, la Corsa può vantare su tanti altri accorgimenti, dai fari Intelli-Lux LED fino all’infotainment, senza dimenticare l’adozione di un motore elettrico più potente e l’esordio di propulsori mild hybrid.

Si allinea al resto della famiglia

Pur conservando dimensioni e proporzioni, la Corsa ha un’estetica totalmente nuova caratterizzata dall’Opel Vizor, ossia il frontale nero che integra calandra, fari LED e logo del marchio in un unico elemento. Le prese d’aria nella parte inferiore del paraurti sono più grandi ed evidenti, mentre al centro del portellone è presente la scritta “Corsa” per dare ulteriore eleganza al design.

Opel Corsa restyling, il tre quarti anteriore

Oltre ai nuovi stili dei cerchi in lega, nel catalogo delle tinte esordisce la colorazione Grafik Grey, disponibile per la prima volta sulla Corsa. Da notare anche i già citati fari a matrice Intelli-Lux LED adattivi e abbaglianti, con 14 elementi di LED (invece degli 8 presenti in precedenza) che consentono di viaggiare ancora più in sicurezza.

Opel Corsa restyling, il tre quarti posteriore

A bordo troviamo nuovi tessuti per i sedili e una tecnologia completamente rivista composta dai due schermi da 10” per quadro strumenti e infotelematica e basata sull’architettura Snapdragon Cockpit di Qualcomm.

Qui sono integrati il sistema di navigazione, i servizi connessi e il riconoscimento dei comandi vocali “Hey Opel”, oltre alla possibilità di ricevere gli aggiornamenti over-the-air. Inoltre, è presente il collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Opel Corsa restyling, gli interni

Sempre in tema di tecnologia, l’Opel fa affidamento su una nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, mentre la dotazione di assistenti alla guida comprende il cruise control adattativo, l’avviso di collisione con la frenata d’emergenza e il sistema di protezione delle fiancate Flank Guard.

Una nuova “scossa”

Come detto, tra le motorizzazioni spicca l’introduzione delle unità a benzina mild hybrid a 48 Volt da 100 CV e 136 CV, entrambe abbinate a un cambio automatico a doppia frizione. Inoltre, la Corsa elettrica è disponibile in due varianti di potenza da 136 CV e 156 CV, capaci rispettivamente di garantire fino a 357 km e 402 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Opel Corsa restyling (2023)

Entrambe montano la stessa batteria da 50 kWh, con la possibilità di passare dal 20 all’80% di carica in circa 30 minuti con una ricarica rapida a 100 kW.