Il 2024 segnerà i 125 anni dalla nascita di Opel. Anniversario importante che la Casa tedesca vuole festeggiare nel migliore dei modi. Come? Presentando due novità e continuando sulla strada delle emissioni zero per la propria gamma. A dirlo è stato Florian Huettl, ceo di Opel, in occasione dell'Automobilwoche Congress di Berlino.

Le due novità di prodotto saranno le nuove generazioni di Opel Crossland e Grandland, i SUV del Fulmine che per la prima volta saranno disponibili anche con trazione 100% elettrica. Elettrico che diventerà sempre più importante e che verrà proposto su ogni modello Opel a partire dal prossimo anno.

La meccanica

Per ora non ci sono particolari notizie sulle nuove generazioni dei due SUV della Casa. Sappiamo solo che - come era preventivabile - la nuova Opel Grandland utilizzerà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, portata al debutto dalla nuova Peugeot 3008. Una meccanica nata per ospitare sia motorizzazioni 100% elettriche sia termiche. Verrà prodotta nello stabilimento tedesco di Eisenach.

Della nuova Opel Crossland non sappiamo invece nulla ma è più che probabile che la meccanica sarà la CMP delle varie Mokka, Jeep Avenger, Fiat 600, Peugeot 2008 e del prossimo B-SUV Alfa Romeo. "Stiamo completando la nostra gamma elettrificata con i successori puramente elettrici di Opel Crossland e Grandland. Il nostro obiettivo è una mobilità accessibile e a zero emissioni di CO2", ha dichiarato Huettl durante il suo intervento.

Nuova Opel Crossland, il nostro render

L'elettrico di Opel

Attualmente la gamma elettrica di Opel comprende Astra 5 porte, Corsa e Mokka. Oltre a Crossland e Grandland arriverà poi una novità completamente inedita a batterie, pronta a diventare l'ammiraglia della Casa.

Di lei sappiamo che avrà carrozzeria da fastback, verrà assemblata a Melfi al fianco delle controparti Lancia e DS e utilizzerà la piattaforma STLA Medium. Secondo indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Opel Manta, rispolverando un nome storico per la Casa.