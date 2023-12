Le novità 2024 di Volvo sono già state di fatto presentate, ma entreranno in commercio nel corso del prossimo anno. La Casa svedese ha infatti presentato i suoi due nuovi modelli elettrici "di punta" che si collocano agli estremi della gamma, il SUV compatto EX30 e l'ammiraglia EX90, già ordinabili ma in consegna a tutti gli effetti in questo periodo o nei primi mesi del 2024.

Il 2024 sarà un anno importante per la transizione elettrica, visto che tra le altre cose vedrà l'abbandono definitivo dei motori diesel sugli altri modelli, che punteranno con maggior forza sui benzina elettrificati. In più, c'è la possibilità di avere un nuovo modello inedito, il grande monovolume EM90 annunciato per adesso sul solo mercato cinese ma con lo sbarco in Europa in attesa di conferma.

Ecco, dunque, le novità Volvo del 2024:

Volvo EX30

La grande scommessa di Volvo è questo SUV ancora più piccolo di XC40 e completamente elettrico: la Volvo EX30 ha una lunghezza di appena 4,23 metri e nasce sulla piattaforma scalare da cui Geely, proprietaria di Volvo, ha sviluppato vari modelli Zeekr e smart. Oltre ad essere connessa e sostenibile ai migliori livelli di sempre, ha anche una politica commerciale aggressiva, con un prezzo d'attacco di poco superiore ai 35.000 euro.

Volvo EX30, la prova in anteprima di Motor1.com USA

La Volvo EX30 offre due tagli di batteria, da 49 e 64 kWh. La prima è abbinata a un motore elettrico da 272 CV e consente circa 344 km di autonomia, mentre la batteria più grande a parità di motore porta la percorrenza a 480 km. Al top della gamma c'è la Twin Motor Performance, sempre con batteria da 64 kWh e ma due motori per 428 CV, 0-100 km/h in 3,6 secondi e un’autonomia di 450 km.

Nome Volvo EX30 Carrozzeria B-SUV Motori 1 o 2, elettrici Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi Da 35.900 a 50.900

Volvo EX90

Svelata e resa ordinabile già alla fine del 2022, la Volvo EX90 è l'equivalente elettrica del SUV XC90 (che per ora rimane in commercio) anche se nasce da un progetto e una piattaforma tutti nuovi. Lunga 5,04 metri, ha un passo di quasi tre metri, fino a sette posti e ricarica bidirezionale che consente di sfruttare la riserva anche per alimentare altri veicoli o collegarsi a una rete domestica. Le consegne sono iniziate negli ultimi giorni del 2023.

Volvo EX90

Al lancio Volvo EX90 offre due versioni con doppio motore e batteria da 111 kWh (107 effettivi) potenza di 408 CV per la Standard e 517 CV per la Performance, ma nel corso del 2023 la gamma si è arricchita con il modello base a motore singolo posteriore da 280 CV alimentato da una batteria da 107 kWh nominali, che ha portato il prezzo d'accesso al di sotto dei 100.000 euro. Per tutte, autonomie sono di circa 580 km, 680 in città.

Nome Volvo EX90 Carrozzeria SUV Motori 1 o 2, elettrici Data di arrivo Fine 2023/gennaio 2024 Prezzi Da 85.250 a 109.550 euro

Volvo EM90

La terza novità di volvo per il 2024 potrebbe essere qualcosa di totalmente inedito. La casa ha infatti appena lanciato sul mercato cinese un'elegante e lussuosa monovolume elettrica da 5,2 metri di lunghezza che ora sta valutando di portare anche i Europa. Si chiama EM90 e nasce sulla base della Zeekr 009, con un accogliente abitacolo a sei posti configurato con poltrone singole e una grande display ancorato al tetto.

Volvo EM90

La versione già in commercio di Volvo EM90 ha un singolo motore elettrico posteriore da 268 CV, anche se una a doppio motore sarebbe disponibile in quanto è offerta sull'equivalente modello Zeekr e quindi forse più avanti arriverà. La batteria ha una capacità di 116 kWh e in Cina, dove però il ciclo di omologazione è meno rigido del nostro WLTP, dichiara ben 730 km di autonomia.