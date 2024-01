Genesis, il marchio premium del Gruppo Hyundai, è arrivata in Europa da pochi anni, ma i suoi modelli sono già una valida alternativa alle più tradizionali berline e SUV tedeschi. In Italia non c'è ancora una rete ufficiale, ma in diversi Paesi del Vecchio Continente (Germania e Svizzera, per fare alcuni esempi) Genesis è una realtà piuttosto consolidata.

Quali sono i prossimi modelli in arrivo nel 2024? Andiamo a scoprirli.

Ecco le novità Genesis attese per il 2024:

Genesis GV80 restyling

Tra i primi modelli Genesis che verranno aggiornati nel corso del 2024 c'è la GV80. Il grande SUV coreano è stato rivisto nel design e nella dotazione, mentre non cambiano le motorizzazioni. La GV80 restyling rimane dotata del 3.0 turbodiesel sei cilindri da 272 CV e del 2.5 turbo a benzina da 304 CV.

Non mancano nuove scelte per i rivestimenti e nuove colorazioni per la carrozzeria.

Nome Genesis GV80 restyling Carrozzeria SUV Motori Benzina e diesel Data di arrivo Prima metà 2024 Prezzi Da 85.000 euro (indicativo)

Genesis GV80 Coupé

Per il momento non è ancora stato annunciato ufficialmente per l'Europa, ma appare piuttosto probabile l'arrivo anche dalle nostre parti della GV80 Coupé visto il successo dei SUV "filanti".

Infatti, la versione di serie del concept presentato originariamente al Salone di New York 2023 punta tanto sullo stile, che ricorda vagamente quello della Porsche Macan.

Le dimensioni della Coupé sono praticamente identiche a quelle della GV80 "normale", con una lunghezza di 4,97 m e una larghezza di 1,98 m. Nonostante le proporzioni diverse, non cambia neanche l'altezza, che è sempre di 1,71 m per i due modelli.

In Nord America, quest'ultima versione è venduta esclusivamente a trazione integrale col 2.5 turbo da 304 CV e con un 3.5 V6 dotato di turbocompressore elettrico da oltre 400 CV.

Nome Genesis GV80 Coupé Carrozzeria SUV Motori Benzina Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi Da 90.000 euro (indicativo)

Genesis G90

Rivale diretta di Mercedes Classe S, Audi A8 e BMW Serie 7, la G90 è la Genesis più grande di tutta la gamma. Lunga 5,28 metri, l'ammiraglia coreana ha uno stile fortemente imparentato con quello degli altri modelli, a partire dal design dei fari anteriori e posteriori.

La Genesis propone un abitacolo curato nei rivestimenti e con tanta tecnologia. Oltre ai due display da 12,3” sistemati sulla plancia, ce ne sono altri due installati sui poggiatesta dei sedili anteriori per intrattenere i passeggeri posteriori.

Per l'Europa, la G90 viene venduta esclusivamente col 3.5 V6 biturbo con sistema di sovralimentazione elettrico da 415 CV.