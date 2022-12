La Genesis GV60 è tra i crossover elettrici più interessanti sul mercato. Anche se (per il momento) non la vedremo in Italia, nel resto d’Europa la coreana si prepara già a un primo aggiornamento hi-tech.

In vista del 2023, la Genesis diventerà la prima auto a equipaggiare un sistema di riconoscimento facciale per lo sblocco delle portiere.

Come funziona

Il cosiddetto Face Connect dà la possibilità al guidatore di accedere all’auto senza chiave utilizzando esclusivamente il proprio volto. In realtà, nella primissima fase di configurazione della funzione, l’auto richiede di avere con sé la chiave, ma per i successi tentativi basterà semplicemente avvicinarsi al veicolo. Così, si potrà salire a bordo, avviare il motore e mettersi in marcia senza compiere altre operazioni.

Gli interni della Genesis GV60

Il dispositivo è installato sul montante B, dove degli indicatori LED forniscono informazioni sullo stato dell’auto avvisando se il sistema di riconoscimento è attivato o meno. Al tempo stesso, la Casa precisa che tutti i dati biometrici del guidatore sono salvati sul veicolo e non sono condivisi sul cloud.

Fino a 490 CV (ma non sempre)

La Genesis è disponibile solo su alcuni mercati del Vecchio Continente come Svizzera, Germania e Regno Unito.

Qui, la GV60 si può acquistare in tre motorizzazioni, con potenze che oscillano da 228 CV a 435 CV e trazione posteriore e integrale a seconda dei modelli. La variante più potente è equipaggiata con una speciale funzione Boost che porta la massima potenza fino a 490 CV per circa 10 secondi, con un’accelerazione 0-100 km/h promessa di 4 secondi.

Genesis GV60 (2022)

Oltre al sistema di riconoscimento facciale, la Genesis ha anche altre caratteristiche particolari. Per esempio, è presente l’Electric Active Sound Design, che crea suoni diversi a seconda della velocità, della modalità di guida o di quanto si preme l’acceleratore. Il crossover elettrico può anche “derapare” e supporta la carica bidirezionale per alimentare attrezzature elettriche o un’intera abitazione.