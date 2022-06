Arriva in Europa per la prima volta la versione 100% elettrica del SUV Genesis GV70, un quasi coupé dalle forme uniche che ha debuttato all'Auto Guangzhou in Cina nel 2021.

Questo nuovo crossover completamente elettrico va ad affiancarsi ad altri due modelli BEV nella gamma della Casa, la G80 e GV60, contribuendo a perseguire l'obiettivo del Brand di una gamma completamente elettrica entro il 2025.

Presentazione britannica

Equipaggiata con una batteria da 77,4 kWh, comune a altre auto del Gruppo Hyundai, la nuova GV70 elettrica è in grado di percorrere secondo il ciclo di omologazione sudcoreano (diverso dal nostro WLTP) circa 400 km con una sola ricarica. Dotata di due motori elettrici (uno per asse), è dotata della trazione integrale che gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi in modalità Boost.

A livello di tecnologia di ricarica, la GV70 elettrica in fase d'ordine può essere equipaggiata con due tipi di caricatore di bordo, il primo standard da 400 V e il seconodo optional da 800 V, in grado in quest'ultimo caso di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in appena 18 minuti.

La produzione di questa nuova full electric della gamma Genesis dovrebbe iniziare ufficialmente a breve, presso lo stabilimento statunitense di Montgomery, in Alabama.

Nel corso del debutto, i vertici della Casa hanno commentato:

Electrified GV70 incarna la pluripremiata 'Athletic Elegance' del marchio con i più alti standard in termini di lusso, comfort e versatilità. È inoltre supportato da un'architettura elettrica all'avanguardia che offre prestazioni di guida eccezionali, un'autonomia impressionante e flessibilità di ricarica all'avanguardia.

Non è ancora chiaro se arriverà in Italia in futuro, al pari della versione dotata del più classico powertrain a combustione e dell'ibrida plug-in, già in vendita nel resto del mondo.