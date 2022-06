Per Hyundai e Kia l'Europa rappresenta un mercato importante, tanto da avere centri di ricerca e sviluppo nel Vecchio Continente, con strategie proprie e buone soddisfazioni dal punto di vista delle vendite. Eppure sono Stati Uniti e mercato interno i veri fulcri, quelli dove si concentrano i maggiori sforzi commerciali e di prodotto. Basti pensare a Genesis, brand di lusso del Gruppo, che al di là dell'Atlantico e in Sud Corea se la gioca con la classica triade tedesca Audi, BMW e Mercedes mentre da noi è semi sconosciuto.

O meglio, lo era, perché da un anno circa Genesis è presente nei listini europei con la berlina G80 e il SUV GV80, alle quali si è aggiunta la G70 in versione berlina e shooting brake e la GV70. Ma non è finita qui perché nei prossimi mesi arriveranno le elettriche GV60, G80 e GV70.

Un'offensiva di prodotto che, stando a quanto dichiarato ad Autocar da Tyrone Johnson, responsabile europeo ricerca e sviluppo di Kia, Hyundai e Genesis, potrebbero arrivare numerosi altri modelli dei 3 brand creati appositamente per il Vecchio Continente.

Di tutto un po'

"Abbiamo avuto così tanto successo [nelle nostre operazioni europee] che ci è stato concessa maggior libertà per sviluppare modelli per conto nostro" ha dichiarato il manager inglese, lasciando quindi intendere come i futuro l'Europa acquisterà maggior centralità nelle strategie del Gruppo, per modelli sia "interni" sia globali, compresi quelli più sportivi appartenenti alla famiglia Hyundai N.

Hyundai GV60 Genesis G70 Hyundai Ioniq 5 N

Se da una parte la cosa potrebbe non stupire Hyundai e Kia, di certo lo fa pensando a Genesis, specialmente se si considera la concorrenza dei già citati brand premium tedeschi. Con ogni probabilità si punterà sull'elettrico puro, per conquistare un segmento in crescita e ancora parzialmene inesplorato.

Il Nurburgring al centro

Come parte della nuova sua nuova strategia poi il Gruppo Hyundai Kia avrebbe in programma di raddoppiare le dimensioni per proprio centro di prova al Nurburgring, dove nascono i modelli più sportivi (la "N" delle Hyundai indica proprio il celebre tracciato tedesco).

Dopo Kona, i30 e i20 N potrebbero quindi arrivare altri modelli ad alte prestazioni, magari una versione "europeizzata" della berlina Elantra N presentata lo scorso anno negli USA, assieme a vere e proprie novità. E chissà che un domani anche le elettriche del Gruppo non possano "indossare" il badge N, come la prossima Ioni5 5 N.