Tra le auto elettriche più attese del 2022 c’è la Hyundai Ioniq 6. Legata alla “sorella” Ioniq 5 dalla piattaforma E-GMP e (molto probabilmente) dal powertrain, la filante berlina è tornata a farsi vedere in fase di test.

Il video spia che vi mostriamo è interessante non solo perché rivela qualche dettaglio in più del modello, ma anche perché mostra che i collaudi sono eseguiti sotto la guida di Albert Biermann, attuale Executive Technical Advisor del marchio.

Design quasi pronto

Nelle riprese spia si nota la Ioniq 6 in fase di ricarica e in alcuni passaggi urbani ed extraurbani. Rispetto ai precedenti avvistamenti, la Hyundai ha perso un po’ di mimetizzazioni nelle fiancate e nel posteriore, mentre i cerchi in lega sembrano essere quelli del modello definitivo.

Nel video si vede chiaramente la forma dei montanti e degli specchietti e, nascoste dalle camuffature, nel paraurti posteriore si notano le luci LED verticali viste per la prima volta sulla concept Prophecy.

A proposito di stile, secondo alcuni rumors il look della Ioniq 6 sarebbe stato modificato di recente, tanto che la vettura di serie potrebbe essere più lunga di 2 cm rispetto a quanto previsto originariamente. In ogni caso, la filosofia di design rimarrà simile a quella della Ioniq 5, visto che nel frontale saranno confermati i fari con motivo a pixel.

Al debutto con 300 CV

A partire dal minuto 1:29 del video s’intravede Albert Biermann, l’ex presidente e direttore alla ricerca e sviluppo di Hyundai. Come detto, il manager è rimasto all’interno del brand con compiti di consulenza ed è a lui che si deve la nascita di modelli sportivi come la i30 N e la Kia Stinger.

Evidentemente, Biermann è stato coinvolto attivamente nello sviluppo della Ioniq 6 per valutare eventuali migliorie tecniche all’assetto e alla motorizzazione. Parlando proprio di powertrain, si dice che la nuova Hyundai sia alimentata dalla stessa batteria da 77,4 kWh della Ioniq 5 e che la versione di lancio sarà proposta con un doppio motore elettrico per avere la trazione integrale e circa 300 CV.

Non si sa ancora nulla su una possibile declinazione sportiva. Tuttavia, la stessa piattaforma è adottata dalla Kia EV6 GT, con quest’ultima che raggiunge i 585 CV.

Le forme maggiormente aerodinamiche e un pacco batterie ottimizzato rispetto alla Ioniq 5 potrebbero garantire qualche decina di km in più di autonomia.

Il debutto sembra essere sempre più vicino. La presentazione potrebbe avvenire a giugno, mentre i primi esemplari dovrebbero uscire dalla fabbrica sudcoreana di Asan verso luglio.