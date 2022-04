La nuova Hyundai Ioniq 6 è in arrivo. Con un design esattamente all'opposto di quello della sorella Ioniq 5, dovrebbe debuttare l'anno prossimo. Le sue linee erano state anticipate dal concept Prophecy, quella particolare auto dalla carrozzeria estremamente filante e levigata.

Recentemente i nostri fotografi hanno catturato un esemplare ancora camuffato alle prese con gli ultimi test di pre-produzione. L'auto, ferma in una stazione di ricarica, è stata potuta osservare in diversi dettagli per provare a capirne di più, in anticipo, sul suo futuro design.

Diversa dal concept

Quello che sembra ormai essere certo della Hyundai Ioniq 6 è che il suo design sarà probabilmente ben diverso dal concept. L'auto fotografata appare infatti ben più contenuta come dimensioni e proporzioni, con ruote in lega dalla misura standard e con un tetto che sembra essere un po' più corto dell'auto di premessa. Questo lascia intendere che a essere modificato rispetto alla Prophecy sarà probabilmente anche il suo grande passo.

Ancora molto camuffata

Dalle foto scattate allo stallo di ricarica, l'auto appare ancora pesantemente camuffata, soprattutto all'anteriore. I piccoli fari che spuntano lateralmente dal telo non dovrebbero essere quelli di serie, che invece potrebbero avere delle linee a sviluppo più verticale.

Anche all'interno e sul retro le camuffature continuano a essere pesanti. Per quanto riguarda il cruscotto, questa nuova elettrica coreana potrebbe essere equipaggiata con una prima evoluzione del cockpit del futuro recentemente presentato da Hyundai Mobis, con volante a cloche e schermo dell'infotainment a sviluppo più verticale rispetto a quello della Ioniq 5.

Inoltre da queste foto spia appare chiaro come la Ioniq 6 non dovrebbe avere le portiere ad apertura ad ali di gabbiano della concept Prophecy, che dovrebbero essere rimpiazzate sul modello di serie con delle più tradizionali porte ad apertura laterale.

Piattaforma comune

Parlando di powertrain e telai, la Ioniq 6 dovrebbe essere basata sulla piattaforma E-GMP del Gruppo coreano, la stessa su cui attualmente viene costruita la sorella Ioniq 5 e la Kia EV6. Questo lascia intendere che anche a livello di motori e potenze non dovrebbe cambiare molto tra le tre auto.

Per la nuova Ioniq 6 dovrebbero quindi essere riproposte tutte le versioni già presenti sulle sorelle, come quelle a trazione posteriore e integrale e la sportiva da 300 CV.