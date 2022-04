Dopo la Hyundai Ioniq 5 è in arrivo la Ioniq 6. Della nuova berlina elettrica se ne parla da tempo, ma la Casa coreana ha finalmente annunciato che entro pochi mesi la vedremo in versione definitiva.

A riferirlo è stato SangYup Lee, il direttore del design di Hyundai, durante un’intervista ad Autocar. Ancora non c’è una data precisa per la presentazione, ma il debutto sul mercato potrebbe avvenire già a fine 2022 o al massimo ad inizio 2023.

Dal concept al modello di serie

La Hyundai Ioniq 6 è stata avvistata ripetutamente negli scorsi tempi, anche se le sue forme rimangono tutte da scoprire. I prototipi ripresi durante i test erano fortemente camuffati e mimetizzati, ma è lo stesso Lee ad assicurare che il design è stato ultimato del tutto.

Hyundai Ioniq 6 Concept (Prophecy) al Salone di Monaco 2021

Il look della Ioniq 6 trarrà forte ispirazione dal concept Prophecy con forme estremamente affusolate e aerodinamiche e telecamere al posto degli specchietti. Nell’abitacolo, la Hyundai dovrebbe ricevere un doppio schermo per quadro strumenti e infotainment in un abitacolo che dovrebbe ricordare quella della Ioniq 5.

Batterie e prestazioni

La Ioniq 5 e la Ioniq 6 si basano sulla stessa piattaforma E-GMP e, molto probabilmente, condivideranno anche il powertrain. Anche sulla berlina potremmo trovare un pacco batterie da 77,4 kWh che, nella variante più potente, alimenterà un doppio motore elettrico per ottenere la trazione integrale e un’accelerazione 0-100 km/h di 5,2 secondi.

L’autonomia potrebbe essere di 500 km, ma è possibile che le forme molto aerodinamiche della Ioniq 6 aiutino ad ottenere qualche km in più in fase di omologazione WLTP.

Naturalmente, nel listino saranno proposte anche versioni meno sportive con motore singolo, ma anche quelle ancora più prestazionali come la N. Per quest’ultima, Hyundai potrebbe utilizzare la stessa configurazione della Kia EV6 GT, la quale verrà ereditata dalla tanto attesa Ioniq 5 N.