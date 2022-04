Come sarà il cruscotto di domani? Tra guida autonoma e innovativi sistemi di infotainment i cambiamenti nei prossimi anni saranno sicuramente tanti. A tal proposito, Hyundai ha provato a immaginare il cockpit delle future auto in vista di una sempre più presente elettrificazione e automazione.

Il concept si chiama COMFI, acronimo di "ambiente Comodo e Confortevole, Ottimizzato, Mobile, Funzionale e Illuminato", cioè tutte le caratteristiche offerte dal nuovo design degli interni.

Futuro non troppo lontano

Il COMFI è stato sviluppato da Hyundai Mobis, la divisione della Casa che si occupa di progettare gli abitacoli, insieme ai componenti per i servizi post-vendita, dei marchi sotto il Gruppo Hyundai, come Hyundai stessa, KIA o Genesis.

Tutto su COMFI

Il nuovo abitacolo realizzato da Hyundai Mobis è munito di una lista infinita di dotazioni tecnologiche ancora non viste nel settore Automotive.

La console centrale per esempio è dotata di un tablet a scomparsa sul lato passeggero e il mobiletto centrale tra i due sedili è dotato di una tastiera incorporata per gestire le diverse funzioni del sistema di infotainment, mobiletto che ad auto parcheggiata può essere convertito in un tavolo per lavorare.

Nella lista delle tante innovazioni spunta per esempio anche l'innovativo Blooming Sound System, il sistema audio proprietario della Casa dotato di altoparlanti che si aprono verso l'esterno e in modo indipendente.

Insomma un'evoluzione in chiave futuristica dell'attuale abitacolo della Ioniq 5, in foto.

Schermo curvo e volante a scomparsa

Davanti al guidatore trova posto un nuovo e rivoluzionario volante non più tondo che, secondo la Casa, può essere retratto in favore di maggiore spazio per le gambe durante la guida con gli ADAS di Livello 3. Lo schermo del virtual cockpit è poi diviso in tre parti, con quella centrale che mostra i dati principali e le laterali che mostrano informazioni meno prioritarie.

All'interno dell'abitacolo trova infine posto anche un purificatore d'aria con bocchette di areazione nascoste e in grado di garantire un flusso costante e silenzioso di aria, il tutto condito con un innovativo sistema di ambient light con schema tridimensionale.

La divisione Mobis di Hyundai ha specificato che il COMFI è per ora solo un concept ma che tutte le nuove tecnologie da esso anticipate sono già pronte all'applicazione in serie sulle prossime auto del Brand.