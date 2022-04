Hyundai Motor Company amplia la sua partnership con IonQ, l'azienda leader mondiale nell'informatica quantistica. Le due società hanno annunciato in un comunicato congiunto di aver avviato un nuovo progetto per migliorare la guida autonoma di Livello 2 e 3, con l'obiettivo di utilizzare l'apprendimento automatico quantistico per classificare le immagini e riconoscere gli oggetti tridimensionali in tempo reale.

Riconoscimento degli ostacoli

La classificazione delle immagini e il rilevamento di oggetti tridimensionali sempre più accurati saranno utilizzati da Hyundai per migliorare nei prossimi anni la precisione di utilizzo della futura tecnologia di guida autonoma, inclusa quella di Livello 3.

L'apprendimento automatico nei computer quantistici è infatti molto più rapido e preciso rispetto ai sistemi tradizionali ed è in grado di elaborare enormi quantità di dati in tempi ristretti. Peter Chapman, Presidente e CEO di IonQ, ha così commentato l'ampliamento della partnership:

Siamo entusiasti di espandere la nostra relazione esistente con Hyundai Motor per concentrarci su un altro aspetto chiave della mobilità di prossima generazione. Dalla collaborazione sulla ricerca sulle batterie per i veicoli elettrici alla classificazione delle immagini e alla ricerca sul rilevamento di oggetti per la guida automatizzata, ci aspettiamo di vedere i computer quantistici diventare una parte ancora più integrante nello sviluppo di nuove soluzioni di trasporto.

Consolidamento del rapporto

La partnership tra Hyundai e IonQ era stata annunciata per la prima volta all'inizio del 2022 con l'obiettivo di utilizzare i computer quantistici per migliorare le prestazioni, i costi e la sicurezza delle batterie agli ioni di litio delle auto elettriche della Casa.

Con il consolidamento del loro rapporto, da oggi i computer quantistici di IonQ saranno utilizzati anche per migliorare l'apprendimento dei sistemi ADAS del Gruppo coreano, in particolare, per esempio, per classificare 43 diversi tipi di segnali stradali, grazie al minor tempo necessario nella codifica delle immagini.

Le due aziende utilizzeranno successivamente i dati di apprendimento automatico di IonQ per ricreare numerosi scenari del mondo reale, tra cui anche alcune situazioni di pericolo che l'auto a guida autonoma potrebbe ritrovarsi a dover gestire nel corso della sua vita utile.

Nel prossimo futuro IonQ e Hyundai collaboreranno a questo progetto sempre più assiduamente per estendere il lavoro sull'identificazione dei segnali stradali anche all'individuazione di altri oggetti sulla strada, inclusi i pedoni e i ciclisti.

Per il progetto sarà utilizzato IonQ Aria, il computer quantistico di IonQ attualmente più potente del mercato, con 20 qubit algoritmici.