Di recente, Hyundai ha presentato al CES di Las Vegas 2022 il concept del SUV Ioniq 7 con il nome di SEVEN. Prima di lei, però, arriverà sul mercato la berlina elettrica Ioniq 6 che, per la prima volta in Europa, nei giorni scorsi è stata avvistata dai nostri fotografi in fase di test e con un camuffamento leggermente meno pesante rispetto a quanto visto nei mesi scorsi.

Sebbene il design non sia così particolare come la concept Prophecy, siamo ansiosi di vedere come sarà il modello di produzione, se una berlina tradizionale o con la coda da fastback.

Cosa si intravede attraverso il camuffamento

Anche la Ioniq 6 avrà la scenografica illuminazione a pixel che abbiamo già visto da vicino sulla sorella Ioniq 5, il che si deduce dal camuffamento parziale all'altezza dei fari posteriori (quel che è sicuro, però, è che saranno diversi da quelli della concept Prophecy). I ritagli che si notano sulle coperture all'altezza del bagagliaio sono dovuti probabilmente alla retrocamera, per avere la visuale libera in manovra, e alla terza luce di stop, con la linea del tetto discendente che conferma che si tratterà di una berlina a tutti gli effetti. Alla fine, sopra il portellone, si intravede un piccolo spoiler.

La Ioniq 6 sarà la risposta di Hyundai alla Tesla Model 3: si vede come la macchina monti un set di cerchi dal design aerodinamico, abbia un piccolo quarto vetro posteriore e presenti le maniglie a scomparsa ereditate dalla Ioniq 5. Lo sbalzo posteriore è piuttosto abbondante per essere un'auto elettrica, ma ciò dovrebbe permettere una generosa capacità di carico.

Quando arriverà sul mercato?

Secondo indiscrezioni, Hyundai avrebbe posticipato il lancio del modello fino alla metà del 2022 per allungare la carrozzeria di 2 cm ridisegnando al tempo stesso i paraurti. Secondo il Korean Economic Daily, gli ingegneri starebbero pensando di utilizzare la batteria da 77,4 kWh al posto di quella più piccola da 72,6 kWh che, al momento, troviamo sulla Ioniq 5. La cugina Kia EV6, invece, anche sul nostro mercato è disponibile già con quella più grande.