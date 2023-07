La gamma europea di Genesis si allarga con la G90. Il brand premium di Hyundai ha presentato al Goodwood Festival of Speed la nuova ammiraglia, già commercializzata da tempo in alcuni mercati come Corea del Sud e Nord America.

Disponibile unicamente in Germania e Svizzera, la G90 ambisce a diventare una sfidante diretta delle grandi berline europee come Mercedes Classe S, Audi A8 e BMW Serie 7.

Immensa dentro e fuori

Lunga 5,28 metri (5,47 m nella versione a passo lungo), la Genesis ha una presenza importante, che è dettata anche da una linea tanto semplice quanto personale. Come la GV70 e la GV80, infatti, la G90 si riconosce per le due strisce sottili di LED anteriori e la calandra di forma pentagonale, oltre ai fari posteriori che si prolungano al centro rendendo ancora più imponente la linea.

Genesis G90, la versione europea a passo lungo

La Genesis propone un abitacolo curato nei rivestimenti e con tanta tecnologia. Oltre ai due display da 12,3” sistemati sulla plancia, ce ne sono altri due installati sui poggiatesta dei sedili anteriori per intrattenere i passeggeri posteriori.

Genesis G90, il tre quarti posteriore

Tra l’altro, chi siede nella seconda fila può comandare le impostazioni dei sedili, la climatizzazione e l’audio (c’è un impianto hi-fi Bang & Olufsen da 26 altoparlanti) direttamente da uno schermo da 8” posizionato nel bracciolo. Da notare come la G90 si possa chiedere nelle configurazioni a 4 e 5 posti, coi passeggeri posteriori che nella modalità Relaxation possono distendere le gambe e attraverso una “botola” ricavata nel sedile anteriore.

Genesis G90, la zona posteriore

Al momento, Genesis non ha parlato di prezzi e motorizzazioni per l’Europa. Giusto per farsi un’idea, negli USA la G90 è proposta a circa 88.400 dollari (circa 80.000 euro) ed è venduta nell’unica motorizzazione 3.5 V6 in due varianti abbinate al cambio automatico a 8 rapporti.

La prima ha 380 CV e 530 Nm, mentre la seconda è supportata da un sistema di sovralimentazione elettrificato ed eroga 415 CV e 549 Nm.