La lista delle novità 2024 di MINI è sostanzialmente identica a quella dell'anno precedente come del resto ci sia aspettava. La Casa britannica ha infatti trascorso un 2023 preparatorio, arrivato al culmine con l'anteprima dei primi due modelli di nuova generazione, ossia la classica MINI 3 porte e la Countryman, in commercio a partire dal prossimo anno.

Per la terza in scaletta, l'inedita crossover Aceman, il 2024 sarà invece l'anno del reveal, anche se non è da escludersi del tutto una sbirciatina anticipata, ma qui i tempi per il lancio vero e proprio sono più lunghi visto che la Casa prevede di metterla in produzione per il 2025. Non è da escludersi che si vedano anche altri modelli, come la MINI 5 porte, su cu però c'è ancora riserbo

Ecco quindi le novità di MINI per il 2024:

MINI Cooper 3 porte

Si riparte dal modello classico per presentare la nuova generazione della MINI, che almeno in questa versione (di cui non sono state rese ancora note le misure nel dettaglio) sembra aver mantenuto a grandi linee la taglia della precedente, con lunghezza sotto i 3,9 metri e forse qualche cm in più in larghezza.

Quello che ha di davvero nuovo la piccola hatchback è il design: sfoggia linee un po' più squadrate, una mascherina carenata (almeno sul modello elettrico, il primo a mostrarsi) una firma luminosa con led orizzontali, fanalerie posteriori dal taglio inedito. E anche gli interni classici nelle linee ma più high tech, fanno sfoggio di strumenti 100% digitali

Mini Cooper SE 2024

Per la versione elettrica della MINI 3 porte sono annunciate due varianti, la Cooper E con pacco batterie da 40 kWh e 184 CV di potenza, e la nuova Cooper SE che avrà invece una batteria da 54 kWh e un motore elettrico da 218 CV per un'autonomia finale di 385 km. Ci sarà però anche una gamma con motori a benzina i cui dettagli non sono ancora noti, salvo per il fatto che non ci saranno più cambi manuali.

Nome MINI 3 porte Carrozzeria Berlina 3 porte Motori Benzina, diesel (da confermare), elettrico Data di arrivo Metà 2024 (lancio) Prezzi -

MINI Aceman

Si posizionerà tra le MINI a 5 porte e la Countryman, con una carrozzeria filante ma spaziosa, e sarà esclusivamente elettrica: questo ciò che sappiamo al momento della terza novità del 2024, la crossover anticipata dalla concept car Aceman (nome dato ormai per definitivo) i cui prototipi mascherati in realtà sono in circolazione già da parecchio tempo.

MINI Aceman, le foto spia col nuovo wrapping

La Aceman dovrebbe avere dimensioni compatte, secondo le prime informazioni semi-ufficiali sarà lunga 4,05 metri (praticamente come la Jeep Avenger) e alta 1,59, con i medesimi due pack batteria della MINI Cooper E ed SE, quindi batterie da 40 e 54 kWh e potenze di 154 e 218 CV per autonomia che andranno da 300 a poco meno di 400 km. La vedremo in veste definitiva, salvo anteprime, nel 2024 e su strada l'anno seguente.

Nome MINI Aceman Carrozzeria Crossover 5 porte Motori Elettrici Data di arrivo 2024 (presentazione) Prezzi -

MINI Countryman

Presentata a Monaco insieme alla hatchback a tre porte, la nuova MINI Countryman ha dimensioni maggiori dell'attuale. La lunghezza cresce ancora, avvicinandosi sempre più ai quattro metri e mezzo (ora siamo a 4,43), la larghezza arriva a 1,84 e persino l'altezza aumenta, con 1,66 metri, 6 cm più del modello precedente, mentre il bagaglaio cresce a 460 litri. Malgrado questo, però, l'aerodinamica è assai migliore e il CX scende da 0,31 a 0,29.

Mini Countryman SE All4 (2024)

La piattaforma è la stessa della nuova BMW X1, un pianale definito multi energia che può accogliere motori benzina e diesel mild hybrid, ibridi plug-in e powertrain 100% elettrici. Per questi ultimi, si annunciano due versioni, una a trazione anteriore da 204 CV e una a due motori e trazione integrale da 313 CV, con autonomie di 462 e 433 km rispettivamente. Lancio atteso per la prima metà del 2024. Prevista, e già in parte svelata, anche la JCW.