Il 2024 di Citroen sarà concentrato soprattutto sul rinnovo della zona "bassa" del listino, quella dove al momento ci sono i modelli più datati. Perché dopo aver rinnovato praticamente per intero la zona "alta" della gamma con le famiglie C4 e C5, ora la Casa francese si concentra su quella più popolare e per certi versi "delicata".

Nel 2024 debutteranno infatti la Citroen C3 e C3 Aircross. La prima è già stata svelata e ne conosciamo praticamente ogni particolare, la seconda invece deve ancora mostrarsi e potrebbe rifarsi - almeno in parte - al modello per il Sudamerica, più grande e capace di ospitare fino a 7 occupanti.

Ecco, dunque, le novità Citroen per il 2023.

Citroen C3

Per la Casa è una piccola rivoluzione, perché per la prima volta la Citroen C3 è elettrica e perché il suo progetto porta sulla strada i concetti di efficienza e sostenibilità anticipati dalla concept car Oli, manifesto programmatico del futuro del "Double Chevron". La nuova Citroen C3 è lunga circa quattro metri e ha un bagagliaio da 310 litri, non cresce molto rispetto alla precedente ma ha un design più "verticale" che promette spazi migliori.

Citroën e-C3 (2024)

Debutterà nella prima parte dell'anno, inizialmente nella versione elettrica e-C3, che annuncia un prezzo di 23.300 euro. Avrà un powertrain studiato per bilanciare costi, peso e prestazioni, con motore da 113 CV e batteria da 44 kWh che annuncia 320 km di autonomia. Ci saranno però versioni con motori a benzina, probabilmente anche elettrificati.

Nome Citroen C3 Carrozzeria berlina 2 volumi Motori benzina, mild hybrid (da confermare), elettrico Data di arrivo prima metà 2024 Prezzi meno di 25.000 euro (e-C3)

Citroen C3 Aircross

Pochi mesi dopo la C3 assisteremo all'arrivo della Citroen C3 Aircross, che sarà però notevolmente più grande e avrà addirittura sette posti. Stile, tecnologia e filosofia costruttiva saranno gli stessi della sorella minore, ma l'auto non dovrebbe differire troppo da quella già in vendita in Brasile, lunga 4,32 metri (come la prima Opel Zafira, per farci un'idea) e con circa 500 litri di bagagliaio in configurazione 5 posti.

Citroen C3 Aircross 2024

Su motori e varianti del prossimo SUV compatto di Citroen non ci sono ancora informazioni certe, occorrerà aspettare almeno l'inizio del 2024 per saperne un po' di più. Per l'elettrica si può ipotizzare una batteria analoga a quelle delle ultime "small" di Stellantis, come Jeep Avenger, da 54 kWh e con motore da 156 CV, o magari anche un po' più grande, ma non mancheranno motori a benzina probabilmente anche mild hybrid.