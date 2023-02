Il 2023 di Citroen inizia con importanti novità all'insegna della tecnologia per la gamma C4 - termica ed elettrica - e per la C5 X. Si tratta di un rinnovamento che su entrambe non modifica l'estetica, concentrandosi su sistemi di assistenza alla guida, infotainment e motorizzazioni.

Disponibili in Francia a partire dal primo febbraio 2023 ancora non sappiamo quando le novità Citroen arriveranno anche sulla gamma in vendita in Italia.

Più chiara

Le novità dedicate alla Citroen C4 si concentrano nell'infotainment, disponibile con il sistema My Citroën Drive Plus derivato da quello di C5 X e C4 X e visualizzato su un monitor touch da 10". La dotazione di serie prevede mappe 3D per il navigatore, compatibilità - anche wireless - con Android Auto e Apple CarPlay e nuovo sistema di riconoscimento vocale.

Citroen C4 ed e-C4

Per il model year 2023 la Citroen C4 è disponibile anche con tetto nero a contrasto con la tinta della carrozzeria.

L'entry level

Per quanto riguarda la Citroen C5 X invece il 2023 accoglie una nuova motorizzazione plug-in. Si tratta dell'unità da 180 CV basata sul 1.6 turbo benzina da 150 CV abbinato a un elettrico da 81 kW, a sua volta alimentato da una batteria da 12,4 kWh. Secondo i dati ufficiali l'autonomia in modalità elettrica è di 62 km.

Citroen C5 X

L'altra novità è rappresentata dall'Highway Driver Assist 2.0, insieme di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 arricchito con l'assistente di cambio corsia e l'avviso di regolazione della velocità che, leggendo in anticipo i cartelli stradali, invita il conducente ad adattare l'andatura a seconda del limite vigente.