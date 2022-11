Le notizie ufficiali sull'attività di Citroen per il 2023 al momento non vanno oltre il primo trimestre, in cui la Casa lancerà le due principali novità già note, la C4 X (anche elettrica) e l'ampliamento della gamma ibrida di C5 Aircross.

Il prossimo sarà tuttavia un anno di cambiamenti importanti per il marchio francese, che rinnoverà la sua stessa immagine introducendo gradualmente il nuovo logo presentato con la recente concept car Oli. Nella seconda parte dell'anno dovremmo finalmente vedere la nuova C3, di cui si attendeva un'anteprima già nel 2022.

Ecco, dunque, le novità Citroen per il 2023.

Citroen C3

Come già anticipato lo scorso anno, l'arrivo della Citroen C3 di quarta generazione è indicato per il 2023. Sappiamo che porterà un rinnovamento soprattutto a livello di piattaforma, visto che l'attuale C3 è l'unica delle "piccole" dell'ex-PSA non ancora basata sulla base più recente, in questo caso la CMP, usata per Peugeot 208, DS3 Crossback e via dicendo, ma anche per la Citroen C4.

Citroen C3 (India e Sudamerica)

Per ora non si sono viste particolari anteprime, anche se la presentazione della concept car Oli, che ha mostrato anche il nuovo logo Citroen, si può considerare un manifesto della direzione che prenderà il minimalismo di questi anni in funzione della svolta elettrica e potrebbe fornire qualche spunto anche a livello di design per il modello alla base della gamma.

Non ci sono ancora conferme ufficiali dalla Casa sul fatto che verranno riproposte sia C3 sia C3 Aircross. Vista la tendenza dei costruttori a eliminare gradualmente le classiche utilitarie in favore di piccoli SUV e crossover (ultima a farne le spese la Ford Fiesta), i due modelli potrebbero essere unificati in qualcosa di simile alla C3 per India e America Latina (nella foto). Certamente, però, sarà anche elettrica.

Nome Citroen C3 Carrozzeria berlina o crossover 2 volumi Motori benzina, elettrico Data di arrivo seconda metà 2023 Prezzi -

Citroen C4 X

L'annunciato SUV della famiglia C4 è regolarmente stato presentato e aprirà la lista delle novità 2023 di Citroen con il lancio commerciale: si chiama Citroen C4 X ed è una sorta di berlina-crossover, una tipologia che l'ex-Gruppo PSA sta puntando con modelli come C5 X e Peugeot 408. Ha infatti una carrozzeria spaziosa ma affusolata e una lunghezza di circa 4,6 metri, 24 cm più della C4.

Citroen e-C4 X 2023

Gamma e prezzi sono già stati annunciati lo scorso ottobre con l'apertura dell'ordinabilità: i modelli classici hanno i benzina 1.2 PureTech Turbo da 100 e 130 CV più il turbodiesel 1.5 BlueHDi da 130 CV, e prezzi da 25.300 a 34.300. La variante elettrica e-C4 X ha invece lo stesso powertrain della C4, una batteria da 50 kWh e un motore da 136 CV per 360 km di autonomia. Costa da 38.300 a 42.300 euro.

Nome Citroen C4 Aircross Carrozzeria SUV Motori benzina, diesel, elettrico Data di arrivo gennaio/febbraio 2023 Prezzi da 25.300 (38.300 per e-C4)

Citroen C5 Aircross Hybrid 180

Rinfrescato come promesso nel corso del 2022, C5 Aircross mantiene un ruolo centrale nella gamma Citroen. Non a caso, si tratta del primo modello su cui il marchio ha introdotto l'ibrido plug-in, che ora allarga l'offerta.

Citroën C5 Aircross (2022)

Tra marzo e aprile, infatti, alla prima e originaria versione da 225 CV si aggiungerà la variante depotenziata a 180 CV già offerta su Peugeot 308, Opel Astra e DS 4. Già proposta su altri mercati europei, colma il vuoto tra i benzina non elettrificati da 130 CV e, appunto, l'ibrido "alla spina" da 225 CV.