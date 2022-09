Il futuro di Citroen prevede sempre più modelli ad emissioni zero e un nuovo logo. Ad accompagnare il costruttore transalpino nella transizione elettrica, infatti, ci sarà la decima evoluzione del “deux chevron”.

Il logo porterà con sé una nuova brand identity per il marchio e debutterà già nei prossimi giorni su un concept.

Nuova identità

Concepita dal team di design di Citroen, la nuova immagine s’ispira direttamente al logo originale creato dal fondatore André Citroen nel 1919 ed è costituita da un ovale e da due “chevrons” più spessi e di forma più regolare rispetto al badge utilizzato attualmente.

Citroen spiega che nella sua creazione i progettisti hanno preso spunto anche da brand non legati al mondo automotive come quelli nel campo dei cosmetici e degli accessori. Del resto, il logo non sarà presente solo sulle vetture del domani, ma anche su documentazione ufficiale, merchandising e app.

Il costruttore sottolinea anche che la nuova identità punta ulteriormente sulla sostenibilità visto che il logo è più luminoso (per risparmiare energia nelle insegne) ed è privo di cromo (per migliorare la riciclabilità).

Un logo e tante sfumature

Da notare come il nuovo logo di Citroen potrà cambiare colore a seconda del contesto e del modello. Ad esempio, per gli sfondi più scuri è prevista una variante bianca, mentre su alcune future vetture tornerà la tonalità Monte Carlo Blue, vista in passato su auto storiche come la 2CV e la DS. Inoltre, la Casa ha messo a punto la colorazione Infra-Red che – probabilmente – sarà dedicata ai modelli più sportivi e dinamici.

Insieme al logo, Citroen ha studiato il nuovo slogan “Nothing Moves Us Like Citroen” per sottolineare l’approccio che la Casa avrà sulle soluzioni di mobilità del futuro.

Vincent Cobée, ceo di Citroen, presenta la nuova brand identity:

“Stiamo entrando nel capitolo più eccitante della nostra storia secolare. Per noi era il momento di adottare un look più moderno e contemporaneo. La nuova identità rappresenta il progresso e lo spirito avanguardistico che da sempre contraddistingue i nostri veicoli. Vogliamo che l’esperienza alla guida delle nostre auto sia più accessibile, confortevole e divertente per tutti i nostri clienti”.

Dopo il concept di fine settembre, il nuovo logo sarà equipaggiato su tutti i nuovi modelli a partire da metà 2023.