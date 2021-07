L'auto elettrica rappresenta il futuro della mobilità ed è sempre più protagonista anche sotto le carrozzerie di auto d'epoca, con restomod che mandano in pensione vecchi motori a benzina sostituendoli con unità a emissioni zero. Ultimo esempio in ordine di tempo è la Citroen DS, l'ammiraglia del Double Chevron presentata nel 1955 e prodotta fino al 1975.

Una delle auto francesi più famose e amate di tutti i tempi che, grazie al lavoro dell'inglese Electrogenic, diventa così un'auto elettrica con lo stesso fascino di un tempo liberandosi però del 2.0 benzina che muoveva la versione originale del 1972, utilizzata come base di partenza per questo restomod.

Più potenza, autonomia limitata

A muovere la Citroen DS elettrica ci pensa il motore "Hyper9" sviluppato dalla Electrogenic, capace di 120 CV e 235 Nm di coppia, un bell'incremento rispetto ai 103 CV del 2.0 benzina montato originariamente. Ad alimentarlo ci pensa un pacco batterie da 50 kWh, non un campione di potenza che - secondo i dati ufficiali - permetterebbe di percorrere fino a 225 km con una ricarica.

Una volta a secco il caricatore di bordo permette di ricaricare fino a 29 kW di potenza, per un "pieno" in un paio d'ore circa attaccando la spina là dove originariamente c'era il bocchettone per la benzina. Una fedeltà estetica che si estende a tanti altri dettagli, limitando le novità alla targhetta "DS EV" al posteriore e alla mancanza dello scarico. A indicare la natura 100% elettrica della "squalo".

Un altro grande cambiamento della Citroen DS elettrica riguarda l'assetto, con le celebrate sospensioni idropneumatiche ritarate e aggiornate, così da ovviare alle modifiche della distribuzione dei pesi e per renderle ben più silenziose.

Elettrica con cambio manuale?

In abitacolo di novità non ce ne sono: classica strumentazione analogica, blocchetto di accensione nel quale bisogna inserire la classica chiave e leva del cambio alla sinistra (l'auto è con la guida a destra). E proprio questo è un dubbio al quale non viene data risposta: la Citroen DS elettrica mantiene - come la Opel Manta GSe ElektroMOD - il cambio manuale o si tratta solo di un vezzo estetico?