Quando un qualsiasi brand cambia il proprio logo, ritoccandolo in punta di matita o stravolgendolo completamente, non si tratta di un mero lavoro di grafica. Dietro infatti c'è un nuovo inizio, come quello che attende Skoda, pronta a diventare sempre più elettrica.

Un cambiamento già in essere con la Enyaq (anche in versione coupé), prima auto 100% elettrica della Casa, cui seguiranno numerosi modelli a batteria, ispirati alla concept Vision 7S, presentata in anteprima mondiale qualche istante fa.

Quale occasione migliore dunque per presentare il nuovo logo, accompagnato da una rivisitazione completa della nuova (perdonate l'inglesismo) "Corporate Identity", vale a dire tutto l'insieme di font, colori e tanto altro che Skoda utilizzerà in futuro non solo sulle auto, ma su ogni canale di comunicazione. Digital in primis.

Pensare in digitale

Social e tutte le loro declinazioni, siti web, app, banner e chi più ne ha più ne metta: è a questo mondo che punta Skoda col nuovo look. Non potrebbe essere altrimenti in un mondo ormai costantemente online, con la necessità però di "uscire" dallo schermo, essere "impattante" (termine in voga negli uffici marketing), senza però essere fastidioso. Rimane naturalmente il classico verde, declinato in 2 tinte specifiche chiamate Emerald e Verde Elettrico.

Allora ecco il logo bidimensionale, con il simbolo della freccia alata trasformato e la háček (il segno diacritico sulla "S") integrata nella lettera, con un lettering (ovvero il carattere utilizzato) che mischia forme arrotondate e bordi netti. Semplicità prima di tutto, ma con una riconoscibilità immediata.

Una lunga scrematura

Per arrivare al risultato finale il reparto marketing Skoda ha coinvolto 2.200 persone tra Repubblica Ceca, Germania, India, Israele, Italia e Norvegia sottoponendo loro un sondaggio con i 165 progetti usciti dal reparto grafico. Un lavoro immenso giustificato dall'importanza di non sbagliare nemmeno un tratto.

Ma, come detto, il cambio Corporate Identity da solo non basta: dietro c'è un cambiamento netto da parte della Casa boema che proprio con la Vision 7S parte e influenzerà tutte le future vetture, compresa la citycar elettrica su piattaforma MEB, che dal 2024 adotteranno il nuovo logo, non solo sulla carrozzeria ma anche all'interno e nelle grafiche dei sistemi di infotainment.