Il crossover Skoda più piccolo di tutta la gamma è pronto ad aggiornarsi. A distanza di tre anni dal debutto, per la Kamiq si avvicina il momento di un restyling leggero che riguarderà principalmente estetica e dotazione di bordo.

Uno dei primi prototipi della Skoda a ruote alte è stato ripreso durante alcuni test in Austria lasciando intravedere alcune modifiche alla carrozzeria.

Si evolve nel design

Nelle foto spia vediamo la Kamiq completamente camuffata nelle zone anteriori e posteriori mentre traina un piccolo rimorchio. Quest’ultima è una pratica tipica di Skoda che spesso mette alla prova le sue auto verificando le capacità di traino dei vari motori.

Prima di parlare delle motorizzazioni, però, proviamo a dare uno sguardo al crossover ceco. Sembra che i principali cambiamenti si concentreranno nel “muso”, dove si possono notare i fari LED su due livelli con un design e uno stile leggermente diversi.

La griglia dovrebbe aumentare di dimensioni, mentre la parte inferiore del paraurti dovrebbe cambiare look a seconda degli allestimenti. Ad esempio, nella versione Scoutline, la Kamiq potrebbe distinguersi per gli inserti in alluminio e per alcuni pannelli protettivi per il sottoscocca.

Anche l’intera coda è mimetizzata, le novità potrebbero riguardare solamente la grafica dei fari e alcuni nuovi dettagli del paraurti.

In generale, comunque, la Kamiq restyling non dovrebbe cambiare le sue proporzioni e dimensioni (4,24 metri di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,53 m di altezza).

Motori a benzina verso la conferma

A bordo della Skoda potremmo trovare un nuovo stile della plancia e grafica e funzioni aggiornate per quadro strumenti e sistema d’infotainment.

Arrivando ai motori della Kamiq, ci dovrebbe essere una sostanziale conferma delle versioni 1.0 e 1.5 TSI a benzina con potenze comprese tra 95 e 150 CV. La Casa boema, comunque, potrebbe intervenire sui propulsori per migliorare le prestazioni e, soprattutto le emissioni. Al momento, visto il crollo delle vendite delle auto a metano, è difficile capire se ci sarà un futuro per le varianti 1.0 G-TEC.

Quando arriverà la Skoda Kamiq restyling? Non ci sono date ufficiali, ma alcuni rumors parlano di una possibile presentazione entro fine 2022.