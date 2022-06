La quarta generazione di Skoda Octavia, così come altre novità, è nata in un periodo un po' sfortunato. Prima è arrivata la pandemia di coronavirus, poi le consegne sono state rallentate dalla carenza dei microchip e, come se non bastasse, l'invasione russa dell'Ucraina, dove si trovano molti dei fornitori del Gruppo Volkswagen, ha complicato la situazione rendendo la carenza dei componenti ancora maggiore e i tempi di attesa ancora più lunghi (si parla di oltre un anno).

Nel frattempo, Skoda sta lavorando al restyling della Octavia ed ecco una prima serie di foto spia che ci mostrano le prove su strada in Austria.

Gli allenamenti in montagna

Le nostre spie ci hanno inviato più di 20 immagini catturate tra le tortuose strade di montagna. Le due auto avevano targhe ceche ed estremità anteriori e posteriori mimetizzate. Le differenze rispetto alla generazione attuale non sono evidenti, ma si notano delle pinze dei freni simili ad una RS. Tuttavia le ruote da 18 pollici ci suggeriscono un allestimento diverso.

Foto spia - Skoda Octavia restyling

21 Foto

Quando arriverà questo restyling?

La Skoda Octavia di quarta generazione, che molto ha ereditato dalla sorella Volkswagen Golf 8, è stata presentata nel 2019 ed è andata incontro alla "sfortunata" primavera del 2020. Dopo due anni è arrivato il momento del consueto restyling di metà carriera, quindi è lecito ipotizzare che la vedremo debuttare entro la fine del 2023.

Riguardo ai motori, se è noto che il Gruppo Volkswagen sta puntando molto sull'elettrico, non è ancora dato sapere quale sarà il destino della best seller Skoda. Trattandosi di un restyling, comunque, non dovrebbero esserci grandi novità sotto il cofano.

Aspettiamoci quindi la conferma dei motori 1.0 e 1.5 a benzina, anche mild hybrid, del 1.4 TSI ibrido plug-in e, con molta probabilità, dei 2.0 TDI diesel e del 1.5 G-Tec a metano.