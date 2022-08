Dopo il debutto avvenuto poco più di un anno fa, Skoda Enyaq iV, il primo SUV elettrico della Casa boema, torna nelle concessionarie con una dotazione arricchita e nuove offerte commerciali. Diminuiscono le versioni disponibili, ma con una dotazione di base più ricca, arriva l'allestimento Plus e cambia anche il software veicolo.

Skoda Enyaq iV 2023: meno versioni, più ricche

Per il 2023 sono disponibili tre varianti: 60, con batteria da 62 kWh e potenza di 132 kW, 80 con batteria da 82 kWh e potenza di 150 kW e 80X con secondo motore per una vera e propria trazione integrale da 195 kW. Esce dal listino invece la variante 50. La nuova Skoda Enyaq 2023 verrà consegnata con il nuovo software ME3, sviluppato dal gruppo Volkswagen, che migliora interfaccia, ADAS e gestione della temperatura della batteria. La dotazione di serie per il 2023 prevede, tra le altre, il navigatore satellitare connesso e i sensori di parcheggio.

Anche i pacchetti optional vengono asciugati e raccorpati in bundle, come il Clever che accorpa l'offerta dei pacchetti Convenience, Assisted Drive, Clima, Drive e Family e ha un prezzo aggiuntivo di 3.000 euro.

Skoda Enyaq 2023: arriva la Plus

Le tre versioni del SUV elettrico di Skoda potranno essere acquistate in variante Plus, che offre l'Adaptive Lane Assistant, l’Assistente alla manovra evasiva con Online Communication per 3 anni, il Predictive Cruise Control che regola la velocità in base al veicolo che precede, al percorso e alla segnaletica stradale e i sistemi Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning, che monitorano le manovre di sorpasso e il pericolo di collisioni in retromarcia, in caso di traffico trasversale. Completa il quadro la funzione Traffic Jam Assistant per la guida assistita nella marcia in colonna.

Non manca la connettività grazie alle prese 220 V e USB-C per i passeggeri posteriori e la phone-box per la ricarica induttiva, il comfort grazie ai finestrini laterali con trattamento acustico e potrellone elettrico con funzione Virtual Pedal. La Skoda Enyaq iV Plus è dotata anche con gruppi ottici anteriori Matrix LED, volante riscaldato e clima automatico tri-zona. Il prezzo aggiuntivo è di 5.300 euro.

Skoda Enyaq 2023: la Sportline è ancora più ricca

La versione sportiva del SUV ora vanta una dotazione maggiore rispetto all'esordio: è in linea con quella della Plus, ma conferma lo stile più aggressivo con finiture in nero lucido, paraurti con prese d'aria maggiorate, minigonne in tinta, assetto sportivo ribassato di 15 mm e cerchi da 20" diamantati, oltre a dettagli che rendono inediti anche gli interni.

Sia la Plus che la Sportline possono essere ulteriormente arricchite con i bundle Advanced e Max, che aggiungono calabdra illuminata, head-up display, funzione di parcheggio automatico, sterzo progressivo e telaio adattivo per una dotazione praticamente full-optional. I prezzi sono rispettivamente di 2.200 e 4.400 euro.

Il listino

Skoda Enyaq parte dai 44.500 euro della 60, che arriva a 49.800 della 60 Plus e 51.900 della 60 Sportline. La Enyaq 80 costa 50.500, mentre la 80 Plus e la 80 Sportline vengono offerte rispettivamente a 55.800 e 57.600 euro. Chi sceglie la 80x 4x4 costa 52.800 euro, e con gli allestimenti Plus e Sportline si toccano i 58.100 e i 59.900 euro.